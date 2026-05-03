Deportivo Maipú visita al puntero Gimnasia y Esgrima de Jujuy: hora y formaciones

El choque tendrá el arbitraje de Federico Benítez y se podrá seguir por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.

El Deportivo Maipú viene de ganarle a Almagro en el estadio Omar Higinio Sperdutti y desde que asumió Echeverría sacó 7 puntos sobre 9 posibles con dos triunfos y un empate.

El Cruzado ocupa el 12do lugar con 11 unidades (3 triunfos, 2 empate y 5 caídas) pero está a sólo dos puntos de Midland que por ahora es el último equipo que está clasificando al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Concentrados Deportivo Maipú-Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Así llega Gimnasia y Esgrima, el rival del Deportivo Maipú

Gimnasia y Esgrima de Jujuy viene de igualar sin goles ante Atlético de Rafaela, de visitante.

El equipo orientado por Hernán Pellerano se ubica en la cima con 22 unidades, producto de 7 victorias, un empate y solo 2 derrotas.

El Lobo Jujeño llega en racha positiva: suma 5 partidos sin perder, con 4 victorias y un empate.

El último enfrentamiento

En el último cruce Deportivo Maipú superó 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy y fue el 15 de septiembre de 2024, en calle Vergara.

Ezequiel Almirón y Misael Sosa fueron los goleadores del Cruzado que se impone en el historial de 5 partidos con 3 triunfos contra 2 del conjunto Albiceleste.

Los otros dos triunfosdel equipo mendocino fueron en el Nacional B; primero en 1986/87 cuando Maipú ganó de local 3-2 con goles del recordado Sergio Scivoletto, Mario Bernio y Pedro Fóppoli y luego en la temporada 1987/88, en Jujuy, con gol de Guillermo Alonso.

Probables Formaciones

Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Milton Álvarez, Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte, David Gallardo, Francisco Maidana, Hugo Soria y Francisco Molina; Claudio Pombo y Cristian Menéndez. Hernán Pellerano.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Estadio: Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Árbitro: Federico Benítez

Hora: 15.30