Mariano Echeverría, invicto en el Deportivo Maipú: qué dijo el DT tras ganarle a Almagro

El triunfo pese a la falta de efectividad: "La verdad es que es un resultado que habíamos buscado y habíamos trabajado para que sea un partido como se dio. No me preocupa la falta de efectividad. Es un torneo muy duro, muy trabado y que hasta último momento tenés que estar pensando en que el rival tiene determinadas armas para trabajarlo. También entendíamos que Almagro, el último resultado que tuvo no era real. Entonces, tampoco era su realidad ser un equipo ampliamente superado. Sí, creo que nosotros, con el control de la pelota y con puntos muy altos en el equipo podríamos haber cerrado el partido antes. No estuvimos finos en la definición, pero bueno, para eso está la semana, para seguir trabajando y quizás poder cerrar el partido un poquito antes".

El cambio de esquema: "Tenemos jugadores que son muy versátiles, no solamente en el caso de Chelo (Eggel) y Franco (Saccone) por las bandas, sino que cuando hacen un trabajo defensivo se acoplan rápidamente a la línea de volantes, marcan un bloque que por lo menos para nosotros ha sido la base para no pasar sobresaltos. Y bueno, después tenemos jugadores en el banco que nos siguen dando esa misma intensidad, mismas ganas y ese mismo trabajo ofensivo, que es lo principal".

Maipú El Cruzado sumó de a 3 en su cancha. Foto: Axel Lloret/UNO

Cómo el equipo está trasladando la idea al campo de juego: "Me saco el sombrero con los jugadores por el compromiso y protagonismo para defender la idea en todo momento del partido. Lo cumplen al 100%. Ahora es mi trabajo y el de todo el cuerpo técnico. Como digo siempre, cada vez que me paro en la cancha, tengo un grupo de 10 o 15 personas por detrás que trabajan todo el día para mantener esa entrega, ese protagonismo y ese compromiso de los jugadores el mayor tiempo posible. La verdad es que desde que llegamos, nos encontramos con un grupo muy predispuesto al trabajo, lo han hecho muy bien y nosotros ahora somos los encargados de seguir construyendo a partir de lo que ellos nos muestran".

Los delanteros no están haciendo goles: "En tantos años en el fútbol entiendo que nunca subestimaría a un 9. Y siempre digo que es circunstancial, más allá de los nombres, por todo el trabajo invisible que han hecho. Yo me pongo a ver el partido y digo, 'Sí, la libertad que tienen quizás Chelo, Franco, Tommy Silva, Matías. Viguet cuando entran es porque tenemos un nueve que está soportando' en una categoría donde los centrales son durísimos. Equipo que nombres los centrales siempre son muy fuertes y bueno, nosotros estamos en ese compromiso de encontrar un 9 que aparte de todo ese trabajo que hacen muy bien, nos aporte goles. Lo importante es que a partir del compromiso con el equipo han dejado de lado ese egoísmo de decir, 'Bueno, no me toca hacer gol' y considero que eso va a llegar."

Embed - Mariano Echeverría, invicto como DT del Deportivo Maipú

La racha de 3 partidos sin perder: "Se comienza distinto la semana y se trabaja distinto mirando más para arriba que para abajo. Es más lindo ver la tabla y no encontrarte en el fondo, pero la realidad es que mi objetivo nunca fue salir del fondo, por lo menos con tan poco tiempo de trabajo. No ha sido ni salir del fondo, ni llegar a los puestos de excelencia. Mi idea era venir con una idea y poder implantarla, que el equipo tenga un ADN, que la gente venga y en algún momento se escuche que aplauden porque disfrutan del juego y se sienten identificados con lo que nosotros damos. He tenido un paso como jugador por el club. Sé lo que la gente pide, que es compromiso, entrega y sacrificio. Vos entrás con el corazón en la mano y después tenés que dar lo futbolístico. Estos chicos futbolísticamente tienen un compromiso grandioso y es lo que yo celebro porque es lo que a mí me gusta, que mis equipos jueguen bien".