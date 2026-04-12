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Los hinchas del Deportivo Maipú no quisieron perderse el debut como entrenador de Mariano Echeverría

Los hinchas del Deportivo Maipú regresaron al estadio Omar Higinio Sperdutti tras varios días para ver el debut de Mariano Echeverría como entrenador

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Hubo una buena convocatoria de los hinchas del Deportivo Maipú en La Fortaleza.

Hubo una buena convocatoria de los hinchas del Deportivo Maipú en La Fortaleza.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Los hinchas del Deportivo Maipú volvieron al estadio Omar Higinio Sperdutti tras varios días. Se vio una buena convocatoria en el partido ante Colegiales en lo que fue el debut de Mariano Echeverría como entrenador del Cruzado.

A Mariano Echeverría se lo vio muy emocionado cuando ingresó al campo de juego y tuvo su estreno como DT de Maipú, club donde ascendió en el 2008 al Argentino A hoy denominado Federal A.

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El hincha del Cruzado está pegado al alambrado.

El hincha del Cruzado está pegado al alambrado.

Al DT lo vio dando muchas indicaciones en el banco de suplentes junto a Enzo Imbesi, uno de sus ayudantes. El ex volante es uno de los grandes referentes del club.

Echeverría gritó con todo el gol de Gobetto.

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Buena convocatoria en calle Vergara de los hinchas de Maipú

A pesar de la mala campaña del equipo los seguidores del Cruzado dijeron presente y apoyaron al equipo.

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La familia cruzada fue a alentar a su equipo.

La familia cruzada fue a alentar a su equipo.

El último partido que el equipo maipucino jugó de local fue el pasado 22 de marzo ante Midland, cuando el equipo perdió 1 a 0 por la fecha 6.

Luego jugó con Godoy Cruz, fue de local en el Malvinas Argentinas y venía de perder con Quilmes de visitante.

Los héroes de Malvinas tuvieron su homenaje en el estadio del Deportivo Maipú

Daniel Carreras, Daniel Moyano, Daniel Suárez, Mario Olguín y Argentino Rosales son héroes de Malvinas y tuvieron un merecido homenaje en La Fortaleza. Maipú les dio una distinción.

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Los héroes de Malvinas tuvieron su homenaje en el estadio del Deportivo Maipú.

Los héroes de Malvinas tuvieron su homenaje en el estadio del Deportivo Maipú.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tras jugar con Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, visitará a Patronato el domingo 19 a las 16 por la fecha 10. Luego volverá a jugar de local en la fecha 11, con Almagro, el domingo 26 a las 18.

Serán dos partidos muy importantes para sumar y salir de los últimos puestos.

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