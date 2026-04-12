Los hinchas del Deportivo Maipú no quisieron perderse el debut como entrenador de Mariano Echeverría

Echeverría gritó con todo el gol de Gobetto.

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Buena convocatoria en calle Vergara de los hinchas de Maipú

A pesar de la mala campaña del equipo los seguidores del Cruzado dijeron presente y apoyaron al equipo.

hinchas-deportivo-maipu2 La familia cruzada fue a alentar a su equipo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El último partido que el equipo maipucino jugó de local fue el pasado 22 de marzo ante Midland, cuando el equipo perdió 1 a 0 por la fecha 6.

Luego jugó con Godoy Cruz, fue de local en el Malvinas Argentinas y venía de perder con Quilmes de visitante.

Los héroes de Malvinas tuvieron su homenaje en el estadio del Deportivo Maipú

Daniel Carreras, Daniel Moyano, Daniel Suárez, Mario Olguín y Argentino Rosales son héroes de Malvinas y tuvieron un merecido homenaje en La Fortaleza. Maipú les dio una distinción.

heroes-malvinas-deportivo-maipu Los héroes de Malvinas tuvieron su homenaje en el estadio del Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tras jugar con Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, visitará a Patronato el domingo 19 a las 16 por la fecha 10. Luego volverá a jugar de local en la fecha 11, con Almagro, el domingo 26 a las 18.

Serán dos partidos muy importantes para sumar y salir de los últimos puestos.