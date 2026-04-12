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Deportivo Maipú le gana a Colegiales en un buen partido

Deportivo Maipú juega este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti ante Colegiales. Es el debut de Mariano Echeverría como DT

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Deportivo Maipú le gana 2 a 1 a Colegiales en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 9na fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional. Mariano Echeverría debuta como entrenador del Cruzado.

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Juan Pablo Gobetto a los 19' del primer tiempo marcó el gol para el Cruzado. Leonardo González empató para la visita a los 40 segundos del complemento y a los 9' el Chelo Marcelo Eggel puso el segundo para el dueño de casa.

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La apertura del marcador se dio tras una buena jugada de Eggel y la asistencia de Franco Saccone para la definición del goleador Gobetto.

El local mostró un buen juego y gana el partido en forma merecida.

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Deportivo Maipú, que viene de 4 derrotas seguidas, va ganando en esta nueva etapa con Mariano Echeverría.

Se vio un equipo con mucho compromiso, carácter y con una gran actitud.

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