Deportivo Maipú le gana a Colegiales en un buen partido

Juan Pablo Gobetto a los 19' del primer tiempo marcó el gol para el Cruzado. Leonardo González empató para la visita a los 40 segundos del complemento y a los 9' el Chelo Marcelo Eggel puso el segundo para el dueño de casa.

gol-deportivo-maipu Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La apertura del marcador se dio tras una buena jugada de Eggel y la asistencia de Franco Saccone para la definición del goleador Gobetto.

El local mostró un buen juego y gana el partido en forma merecida.

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Deportivo Maipú, que viene de 4 derrotas seguidas, va ganando en esta nueva etapa con Mariano Echeverría.

Se vio un equipo con mucho compromiso, carácter y con una gran actitud.