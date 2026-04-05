Deportivo Maipú perdió ajustadamente ante Quilmes y no levanta cabeza

Deportivo Maipú perdió 2 a 1 ante Quilmes, como visitante, este domingo en un encuentro correspondiente a la 8va fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú perdió 2 a 1 ante Quilmes, como visitante, este domingo en un encuentro correspondiente a la 8va fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú perdió 2 a 1 ante Quilmes, como visitante, este domingo en un encuentro correspondiente a la 8va fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Ulises Vera a los 25 minutos del primer tiempo puso en ventaja a los dirigidos por Leandro Gracián. A los 14' del segundo tiempo Agustín Lavezzi marcó el segundo y a los 43' Lucas Faggioli descontó para la visita.
Deportivo Maipú necesitaba sumar para escalar posiciones en el torneo de la Primera Nacional, ya que venía de caer por 1 a 0 ante Goodoy Cruz en el Malvinas.
Además el equipo orientado por Alexis Matteo suma 4 unidades y está en el último puesto de la Zona B, mientras que el Cervecero tiene 10 puntos y está octavo.
El equipo maipucino no se metía atrás y le peleaba el partido al local, pero no había chances claras para anotar en los primeros minutos.
A los 25' mandó un centro desde la derecha Vallejos y Vera con un cabezazo de pique al suelo abrió el marcador para el dueño de casa.
En el complemento el Cruzado salía con todo a empatar el partido y estaba cerca de lograrlo.
Un cabezazo de Faggioli estaba cerca de convertirse en la igualdad, pero el visitante no podía anotar.
Un cabezazo de Gobetto otra vez pasaba cerca y el elenco dirigido por Matteo avisaba una vez más.
Hasta que a los 14' el local metió un gran contragolpe, Maipú quedó mal parado, Batista lo dejó solo a Lavezzi, quien definió cruzado y puso el 2-0.
A los 43' un tremendo gol de Faggioli le puso suspenso al final del partido.
Tras jugar con Quilmes, Maipú recibirá a Colegiales, por la novena fecha del certamen. El partido se jugará el domingo 12 de abril a las 18.30 en La Fortaleza.