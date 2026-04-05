Deportivo Maipú perdió ajustadamente ante Quilmes y no levanta cabeza

Además el equipo orientado por Alexis Matteo suma 4 unidades y está en el último puesto de la Zona B, mientras que el Cervecero tiene 10 puntos y está octavo.

El equipo maipucino no se metía atrás y le peleaba el partido al local, pero no había chances claras para anotar en los primeros minutos.

A los 25' mandó un centro desde la derecha Vallejos y Vera con un cabezazo de pique al suelo abrió el marcador para el dueño de casa.

En el complemento el Cruzado salía con todo a empatar el partido y estaba cerca de lograrlo.

quilmes-deportivo-maipu1 Foto: gentileza Prensa Quilmes

Un cabezazo de Faggioli estaba cerca de convertirse en la igualdad, pero el visitante no podía anotar.

Un cabezazo de Gobetto otra vez pasaba cerca y el elenco dirigido por Matteo avisaba una vez más.

Hasta que a los 14' el local metió un gran contragolpe, Maipú quedó mal parado, Batista lo dejó solo a Lavezzi, quien definió cruzado y puso el 2-0.

A los 43' un tremendo gol de Faggioli le puso suspenso al final del partido.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Tras jugar con Quilmes, Maipú recibirá a Colegiales, por la novena fecha del certamen. El partido se jugará el domingo 12 de abril a las 18.30 en La Fortaleza.