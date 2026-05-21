Armani regresó al arco de River y le envió un sentido mensaje a Beltrán de cara a la final del Apertura

Santiago Beltrán recibió la tarjeta roja en la visita de River a Carabobo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana en una jugada por demás polémica, por lo tanto no pudo atajar contra Bragantino en el Monumental, en el marco de la quinta fecha.
Las estadísticas de Franco Armani en el 2026 son preocupantes, pero volvió a defender los colores de River en la Copa Sudamericana con una gran actuación
Santiago Beltrán recibió la tarjeta roja en la visita de River a Carabobo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana en una jugada por demás polémica, por lo tanto no pudo atajar contra Bragantino en el Monumental, en el marco de la quinta fecha.
Esto significó el regreso al arco de Franco Armani, quien a pesar de tener un muy mal año con poco rodaje realizó una correcta actuación y hasta fue protagonista de atajadas estelares.
El arquero de 39 años sufrió una serie de eventos desafortunados en la pretemporada que no le permitieron volver a forjarse como titular en el Millonario. Primero le afectó un desgarro que no se curó al 100%, luego una tendinitis en el tendón de Aquiles y después una fibrosis que no le permitió entrenar a la par de sus compañeros.
De esta manera, antes del partido contra Bragantino, solo había disputado 45 minutos en el partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura contra Vélez ya que fue reemplazado en el entretiempo cuando River lo perdía desde el minuto 6 por un gol de Manuel Lanzini (el resultado final fue 1 a 0 a favor de los de Liniers).
Anoche Armani volvió a brillar en la Copa Sudamericana con un cambio obligado porque Beltrán había visto la roja en el encuentro contra los venezolanos; no obstante, en la final del Torneo Apertura el arco del Millonario estará protegido por el arquero de 21 años.
Es así que el campeón del mundo tiene las siguientes estadísticas durante el 2026:
Con respecto al regreso al arco, Armani manifestó en diálogo con DSports: "Contento nuevamente de poder jugar después de tantos meses de estar afuera por una lesión. Agradecido, también, a la gente. Desde el primer momento que llegué a River, siempre me apoyó. En los momentos difíciles, siempre estuvieron. Con Marcelo (Barovero), que está en el día a día con nosotros los arqueros, los consejos y apoyo en estos meses. Agradecido con todos".
Luego le dedicó unas palabras a su compañero en River, Santiago Beltrán: "Muy contento por el momento que está viviendo Santi. Se lo merece porque es un muy buen pibe, trabajador".
"Que lo disfrute. Ojalá, Dios quiera, al final del partido podamos estar festejando dándonos un abrazo. Como siempre, deseándole lo mejor", explicó Franco Armani teniendo en cuenta que el arquero titular en la final del Torneo Apertura será Santiago Beltrán.
Por su lado, Eduardo Coudet se refirió al regreso del arquero de 39 años: "Es un referente de este grupo, y los referentes hacen esas cosas, no me extraña. En lo personal, no descubro que es buena gente. Me pone contento que haya vuelto a jugar, hizo un gran esfuerzo, venía de muchos días de parate, lo intentamos acompañar en todos los sentidos hasta que se sintiera bien".