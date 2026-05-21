Armani regresó al arco de River y le envió un sentido mensaje a Beltrán de cara a la final del Apertura

Franco Armani Luego de estar 80 días sin atajar el Pulpo volvió al arco de River.

Armani regresó al arco de River

El arquero de 39 años sufrió una serie de eventos desafortunados en la pretemporada que no le permitieron volver a forjarse como titular en el Millonario. Primero le afectó un desgarro que no se curó al 100%, luego una tendinitis en el tendón de Aquiles y después una fibrosis que no le permitió entrenar a la par de sus compañeros.

De esta manera, antes del partido contra Bragantino, solo había disputado 45 minutos en el partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura contra Vélez ya que fue reemplazado en el entretiempo cuando River lo perdía desde el minuto 6 por un gol de Manuel Lanzini (el resultado final fue 1 a 0 a favor de los de Liniers).

Anoche Armani volvió a brillar en la Copa Sudamericana con un cambio obligado porque Beltrán había visto la roja en el encuentro contra los venezolanos; no obstante, en la final del Torneo Apertura el arco del Millonario estará protegido por el arquero de 21 años.

Es así que el campeón del mundo tiene las siguientes estadísticas durante el 2026:

135 minutos disputados.

2 goles recibidos.

Armani - Beltrán En la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano atajará Santiago Beltrán.

El mensaje de Armani para Beltrán antes de la final entre River - Belgrano

Con respecto al regreso al arco, Armani manifestó en diálogo con DSports: "Contento nuevamente de poder jugar después de tantos meses de estar afuera por una lesión. Agradecido, también, a la gente. Desde el primer momento que llegué a River, siempre me apoyó. En los momentos difíciles, siempre estuvieron. Con Marcelo (Barovero), que está en el día a día con nosotros los arqueros, los consejos y apoyo en estos meses. Agradecido con todos".

Luego le dedicó unas palabras a su compañero en River, Santiago Beltrán: "Muy contento por el momento que está viviendo Santi. Se lo merece porque es un muy buen pibe, trabajador".

Embed "ESTE EQUIPO VA A DEJAR TODO." Franco Armani habló sobre la final del domingo en el Kempes entre River y Belgrano por el #TorneoApertura.



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"Que lo disfrute. Ojalá, Dios quiera, al final del partido podamos estar festejando dándonos un abrazo. Como siempre, deseándole lo mejor", explicó Franco Armani teniendo en cuenta que el arquero titular en la final del Torneo Apertura será Santiago Beltrán.

Por su lado, Eduardo Coudet se refirió al regreso del arquero de 39 años: "Es un referente de este grupo, y los referentes hacen esas cosas, no me extraña. En lo personal, no descubro que es buena gente. Me pone contento que haya vuelto a jugar, hizo un gran esfuerzo, venía de muchos días de parate, lo intentamos acompañar en todos los sentidos hasta que se sintiera bien".