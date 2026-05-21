Quién es la docente que evalúa a los alumnos con los jugadores de la Selección argentina y la está rompiendo

En lugar de evaluar con un simple 10 o un rezagado 4, las correcciones de los exámenes comenzaron a entregarse asociadas a los dorsales de los futbolistas de la Selección argentina. Así, sacarse la nota máxima pasó a ser sinónimo de alcanzar la gloria máxima en el fútbol actual.

El impacto en el aula fue inmediato y los propios alumnos comenzaron a vivir las instancias de evaluación con una adrenalina diferente.

"Antes no les importaba mucho, son de sexto y hay algunos que están medio rebeldes, pero ahora ellos quieren llegar a Messi", revelaron desde el entorno escolar, confirmando que la técnica de la maestra no tardó en dar resultados notablemente positivos y en mejorar el rendimiento en materias complejas como matemáticas.

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Docente crack: quién es Estefanía Rivero

La mente brillante detrás de este fenómeno viral es Estefanía Rivero, una joven maestra sanjuanina de 25 años. Recibida recientemente en noviembre de 2025, Estefanía comenzó en marzo de este año su primer ciclo lectivo oficial al frente de un aula, realizando una suplencia en sexto grado en la escuela "Las Hornillas", ubicada en la localidad de Pocito, San Juan.

Consciente de la rebeldía propia de la edad de sus alumnos y del desinterés generalizado por los métodos de estudio convencionales, la docente buscó un recurso que hablara el mismo idioma que los chicos. Fue allí donde vio que la locura por las figuritas ("te vendo esta", "te cambio esta por aquella") podía convertirse en el puente perfecto para incentivarlos a estudiar.

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Así es el sistema de la Selección argentina que implementó la docente

El sistema empleado por la docente es tan simple como efectivo: un 10 perfecto se corona con la imagen de Lionel Messi, un 9 se festeja con la fuerza de Julián Álvarez, y así sucesivamente según el número que cada jugador lleva en la espalda. En contrapartida, un examen flojo puede costar un "Armani" (el número 1 de la lista), obligando a los alumnos a redoblar esfuerzos para la próxima fecha.

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Con frescura, empatía y el termómetro de lo que pasa en la calle, esta maestra sanjuanina demostró que para enseñar, primero hay que saber motivar.