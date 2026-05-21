Jornada oscura por Copa Libertadores: Lanús quedó eliminado y Estudiantes al borde del abismo

Mauricio Pellegrino
Mauricio Pellegrino se quedó sin Copa Libertadores.
Lanús quedó eliminado de la Copa Libertadores
Se esperaba mucho más del Granate ya que son los actuales campeones de la Copa Sudamericana, pero la Libertadores le quedó grande. Por la quinta fecha visitó a la Liga de Quito en Ecuador y cayó por dos tantos convertidos en el segundo tiempo.
A los 28 minutos Felipe Peña Biafore convirtió en contra la apertura del marcador y en tiempo de descuento Fernando Cornejo amplió el resultado, dejando a Lanús con 6 puntos y fuera del certamen internacional más importante del continente.
En la última fecha recibirá el martes 26 de mayo a Mirassol a partir de las 19, pero en caso de ganar y que el equipo ecuatoriano pierda ambos quedarían con 9 puntos. En ese panorama la clasificación se decide por sistema olímpico, es decir, se tiene en cuenta los resultados entre si de los equipos que empataron en puntos y el panorama es tajante: en Argentina Lanús ganó 1 a 0 y como visitante cayó por 2 a 0, por lo tanto es la Liga de Quito quien está en ventaja y clasificará a los octavos de final.
El Granate debe sumar al menos un punto para clasificar a la Copa Sudamericana, pero en caso de caer contra el equipo Mirassol debe esperar a que Always Ready no gane. ¿La razón? Nuevamente el sistema olímpico: Lanús le ganó como local 1 a 0, pero fue goleado por 4 a 0 en Bolivia.
Estudiantes vs Flamengo
Estudiantes tendrá la posibilidad de continuar en la Copa Libertadores.
Estudiantes depende de sí mismo para continuar en la Copa Libertadores
El Pincha perdió contra Flamengo en el Maracaná por 1 a 0 gracias al gol del delantero brasileño Pedro a los 65 minutos, tras un error del arquero Fernando Muslera, y complicó sus posibilidades para clasificar a octavos.
Estudiantes quedó con 6 puntos, mientras que tiene por arriba al Fla (10 puntos) y a Independiente de Medellín (con 7), ambos con un partido menos teniendo en cuenta que se enfrentaron en Colombia por la fecha 4 y el partido se suspendió a minutos de comenzar. Todo parece indicar que CONMEBOL le dará los tres puntos al equipo brasileño, lo que deja la llave abierta para la última fecha.
Allí Estudiantes recibirá a Independiente de Medellín el martes 26 de mayo desde las 21.30 con la obligación de ganar, ya que empatando o perdiendo se quedará fuera de la Copa Libertadores; sin embargo, si no llega a sumar, disputará la Copa Sudamericana ya que el último del Grupo A es Cusco FC con un punto y no podrá alcanzar al equipo argentino.