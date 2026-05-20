Atlético Tucumán le ganó a Talleres y está en octavos de final de la Copa Argentina

Con este resultado, el equipo de Julio César Falcioni cierra decorosamente un semestre para el olvido, en el cual terminó en el puesto 13 de la Zona B del Torneo Apertura y deberá hacer una buena segunda parte del año para escaparle a la zona de descenso.

Atlético Tucumán conocerá en los próximos días a su nuevo rival. Esto debido a que Independiente y Unión de Santa Fe se verán las caras el próximo viernes, desde las 20, también en el Coloso Marcelo Bielsa.

Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Ezequiel Carboni le bajó la persiana a un semestre donde se quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura ante su clásico rival: Belgrano. La derrota con el Pirata (que el domingo jugará la final contra River) desencadenó la salida del entrenador Carlos Tevez.

Atlético Tucumán, en octavos de final de la Copa Argentina

Atlético Tucumán abrió el marcador a los 4 minutos de juego con el gol de Tesuri. Tras un gran pelotazo largo del paraguayo Clever Ferreira desde atrás de mitad de cancha, el mediocampista Laméndola quedó mano a mano con el arquero Guido Herrera y optó por tocar al medio para el ingreso de su compañero, quien marcó el 1-0.

En el complemento, a los 12 minutos, Godoy amplió la ventaja para el Decano. En un contragolpe letal, Matías Galarza interceptó un pase de Laméndola en el círculo central pero la pelota se le fue larga y le quedó a Godoy que se fue en soledad hacía el mano a mano con el arquero Herrera, definió al palo izquierdo y puso el 2-0.

Embed - Talleres 0 - 3 Atlético Tucumán | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

A los 31 minutos, Laméndola cerró la goleada para el elenco tucumano. Con un Talleres totalmente entregado, el delantero Leandro Díaz erró un mano a mano y la pelota le quedó sobre el vértice izquierdo del área chica, lugar donde metió el centro al segundo palo para el cabezazo de Laméndola.