Si ves o escuchas un tero cerca de tu casa, te contamos qué significa y por qué hay que prestarles atención

Escuchar el canto del tero en el jardín o verlos en algun parquizado marcando territorio, puede generar distintas sensaciones: para algunos es un ave molesta; para otros su presencia está marcada por creencias y sobre todo, algo que anunciar. ¿Qué significa verlo cerca de tu casa?
El tero es una de las aves más populares de Sudamérica y su canto esta muy normalizado porque es una melodia de fondo en cualquier hogar. También es muy común verlas en alguna cancha de fútbol o parquizado, donde la mayoría de la gente sale espantada.
Más allá de que suelen andar en el campo, también invaden zonas urbanas, patios y jardines con un fin en particular, distintas corrientes filosóficas y energéticas consideran que su presencia tiene un simbolismo particular. Hoy lo desciframos desde el feng shui.
¿Qué representa el tero desde el feng shui?
En la filosofía del feng shui, los sonidos naturales tienen un valor energético importante. El canto del tero, por ejemplo, se dice que no aparece por casualidad, sino que se acerca cuando algo está pasando. En este sentido, se los relaciona con:
- El canto de este pájaro, agudo y persistente es una señal de alerta, de que algo o alguien extraño ronda por los alrededores.
- En zonas rurales, estas aves advirtieron más de una vez sobre la presencia de animales peligrosos o personas desconocidas cerca del área.
- Cuando canta mucho anuncia lluvia.
- Anticipa la llegada de algún pariente.
- Se considera al tero como un ave capaz de ser un guardián de la casa.
- Esta ave viene a decirte que debes escuchar tus sentidos en busca de orientación y equilibrio.
- Este pájaro plantea preguntas sobre los vínculos que se comparten con los demás.
- Simbolizan la comunicación, por ende hacen reeplantearte la forma en que lo haces.
- Su presencia en casa significa que se debe tener cuidado con las amistades en especial aquellas que son recientes, ya que, tal vez, alguna de ellas no es del todo sincera.
Qué significa que haya teros cerca de mi casa
Las razones por las que un tero puede merodear tu casa, casi siempre se debe a que hay un ecosistema saludable y con alimento, hay un espacio seguro para anidar y cuidar a sus pichones, y además, encontraron allí un lugar abierto y buena visibilidad.