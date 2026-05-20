Si ves o escuchas un tero cerca de tu casa, te contamos qué significa y por qué hay que prestarles atención

El tero es una de las aves más populares de Sudamérica y su canto esta muy normalizado porque es una melodia de fondo en cualquier hogar. También es muy común verlas en alguna cancha de fútbol o parquizado, donde la mayoría de la gente sale espantada.

Más allá de que suelen andar en el campo, también invaden zonas urbanas, patios y jardines con un fin en particular, distintas corrientes filosóficas y energéticas consideran que su presencia tiene un simbolismo particular. Hoy lo desciframos desde el feng shui.