Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para tener una maceta con la planta lavanda

El Feng Shui, una filosofía asiática de origen taoísta, sostiene que las plantas ocupan un rol energético estelar dentro de casa. Sin embargo, para aprovechar esto, es menester saber dónde ubicarlas. En el caso de la lavanda, más allá de que su belleza potencie la decoración de la sala, su maceta tendrá que colocarse en otro lugar de la vivienda.
Feng Shui: si tenés una lavanda, deberás colocar su maceta en este lugar
Dentro de la filosofía milenaria del Feng Shui, las plantas son consideradas herramientas vivas capaces de canalizar y modular el chi o energía vital de un espacio. Entre todas ellas, la lavanda destaca como una de las especies más valoradas por su capacidad para transformar la atmósfera del hogar. Gracias a su aroma sutil y su vibración elevada, este ejemplar no solo embellece el entorno, sino que actúa como un agente de sanación emocional y equilibrio espiritual.
En los postulados del Feng Shui, la lavanda está íntimamente ligada al elemento Madera, el cual simboliza la vitalidad, el crecimiento constante y la renovación. Al integrar esta planta en la decoración, se invita a una energía de frescura que ayuda a disipar las vibraciones negativas y las tensiones acumuladas durante el día.
Sus beneficios principales incluyen:
- Purificación del espacio: actúa como un filtro natural que limpia el ambiente de energías densas, restaurando un flujo positivo.
- Sanación emocional: su presencia fomenta la paz interior, reduce significativamente los niveles de estrés y ayuda a fortalecer la conexión con uno mismo.
- Equilibrio: es la aliada perfecta para restaurar la armonía tras periodos de caos o discusiones.
En lo que concierne al lugar específico de casa para dejar una maceta con lavanda, el Feng Shui sugiere posicionarla en el dormitorio. La explicación radica en que, al ser el espacio más privado de la casa, es fundamental que su energía favorezca el descanso profundo.
Según esta filosofía, tener lavanda cerca de la cama ayuda a combatir el insomnio y garantiza un sueño reparador. Su fragancia tiene propiedades ansiolíticas que calman la mente, permitiendo que el cuerpo entre en un estado de relajación total. Por su parte, para las parejas, esta planta es un símbolo de armonía y comprensión. Su energía suave propicia una comunicación más sincera y refuerza el vínculo afectivo.