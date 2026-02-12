Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para tener una maceta con la planta lavanda

Feng Shui: si tenés una lavanda, deberás colocar su maceta en este lugar

Dentro de la filosofía milenaria del Feng Shui, las plantas son consideradas herramientas vivas capaces de canalizar y modular el chi o energía vital de un espacio. Entre todas ellas, la lavanda destaca como una de las especies más valoradas por su capacidad para transformar la atmósfera del hogar. Gracias a su aroma sutil y su vibración elevada, este ejemplar no solo embellece el entorno, sino que actúa como un agente de sanación emocional y equilibrio espiritual.

lavanda El lugar estratégico de hogar donde debe estar la maceta con lavanda.

En los postulados del Feng Shui, la lavanda está íntimamente ligada al elemento Madera, el cual simboliza la vitalidad, el crecimiento constante y la renovación. Al integrar esta planta en la decoración, se invita a una energía de frescura que ayuda a disipar las vibraciones negativas y las tensiones acumuladas durante el día.