Si escuchas grillos en tu casa o jardín durante la noche, te contamos qué significa y por qué es bueno

grillo (1) Es muy común escuchar durante la noche el canto de los grillos, estés donde estés ya sea campo o ciudad.

¿Qué representa el grillo desde el Feng Shui?

En la filosofía del Feng Shui, los sonidos naturales tienen un valor energético importante. El canto del grillo, especialmente por la noche, está asociado con:

Buena fortuna y prosperidad

Protección del hogar

Energía positiva activa

Equilibrio y serenidad

En la tradición china, se creía que los grillos actuaban como guardianes espirituales. Incluso se los conservaba en pequeñas jaulas como símbolo de suerte y abundancia. Es por eso que si uno de ellos canta en tu casa o patio, según esta mirada, significa que el espacio tiene energía armónica y condiciones propicias para el crecimiento personal y material. Su sonido constante representa estabilidad y continuidad.

Qué significa que haya grillos en tu casa o jardín

grillo (2) Los grillos domésticos comunes suelen tener un tono marrón amarillento mientras que los grillos de campo son negros y brillantes.

Desde el punto de vista biológico, la presencia del grillo tiene una explicación sencilla y positiva. Estos insectos suelen aparecer cuando el entorno ofrece vegetación y césped, cierta humedad, temperaturas templadas o cálidas e incluso espacios donde refugiarse como grietas, madera o macetas.

Además, su canto característico lo producen los machos al frotar sus alas, principalmente para atraer pareja. También puede intensificarse cuando la temperatura es más alta, ya que su actividad aumenta con el calor. Es por eso, que lejos de ser una señal negativa, escuchar grillos suele indicar el buen equilibrio ambiental, una amplia diodiversidad en el entorno y la ausencia de contaminación excesiva.

Sin embargo, podrían convertirse en molestia si ingresan en grandes cantidades al interior del hogar, algo que suele resolverse sellando rendijas o controlando la humedad.