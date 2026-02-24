La historia oficial suele marcar el inicio de la época de las incursiones nórdicas en el año 793, tras el ataque al monasterio de Lindisfarne. Sin embargo, un reciente descubrimiento arqueológico plantea que la capacidad de estos pueblos para dominar los vikingos y el océano se remonta al menos cinco siglos atrás. Los análisis sugieren que ya en el siglo III, durante la Edad del Hierro romana, existían estructuras militares organizadas en las costas de Noruega.
Descubrimiento revela cuándo comenzaron a dominar los océanos los vikingos
Un descubrimiento arqueológico sugiere que el poderío naval nórdico en el océano surgió en el siglo III, mucho antes de la era vikinga tradicional
El arqueólogo Frans-Arne Stylegar sostiene que entre los años 180 y 540 después de Cristo operaban fuerzas navales coordinadas en el sur y oeste de la región. De confirmarse esta teoría, los cimientos de la guerra marítima que definió a los vikingos estaban presentes mucho antes de lo registrado. Esta interpretación surge del estudio de grandes complejos de cobertizos para barcos que superan los veinte metros de longitud.
Un descubrimiento sobre las estaciones navales en el océano
Estas construcciones masivas frente al Mar del Norte no parecen responder a simples necesidades de pesca local. La escala y el agrupamiento de estos edificios indican la presencia de estaciones navales organizadas. Para los investigadores, este sistema refleja una planificación geopolítica que trasciende los conflictos regionales entre jefes locales. La necesidad de albergar tripulaciones numerosas sugiere que estas embarcaciones realizaban travesías de larga distancia por el océano.
La influencia del Imperio Romano juega un papel fundamental en este desarrollo temprano. Se sabe que habitantes de Escandinavia sirvieron como mercenarios en las fuerzas romanas durante los siglos II y III. Es probable que estos guerreros adquirieran conocimientos avanzados sobre logística naval y organización de flotas en las bases de Britania y la Galia. Al regresar a sus tierras, aplicaron estas tácticas para fortalecer su presencia en el océano.
Fuentes latinas de los siglos IV y V mencionan con frecuencia la piratería de los "sajones" en el Canal de la Mancha. Algunos historiadores argumentan que este término no se limitaba a los habitantes de la actual Alemania, sino que era una etiqueta general para los guerreros marinos germánicos. Existe la posibilidad de que muchos de estos incursores provinieran de las costas noruegas, estableciendo un precedente para el comportamiento que más tarde mostrarían los vikingos.
Un barco enorme
Aunque no se han hallado naves noruegas de esa época exacta, el barco de Nydam descubierto en Dinamarca ofrece una referencia clara. Construido alrededor del año 320, este navío de roble podía transportar a 45 hombres y estaba diseñado exclusivamente para la velocidad y el combate. Este tipo de tecnología náutica permitía a las tripulaciones navegar el océano con fines militares, descartando un uso meramente comercial.
Otro elemento clave de este descubrimiento se encuentra en Spangereid, donde existen indicios de un canal artificial antiguo. Esta obra de ingeniería habría permitido a las flotas evitar aguas costeras peligrosas y contar con rutas de escape estratégicas. Un diseño de tal magnitud recuerda a la ingeniería portuaria romana y sugiere una estructura de poder basada en el control del mar, conocida como talasocracia.
El control efectivo del océano requería una organización social superior a la de simples tribus dispersas. Las sagas medievales mencionan a los "reyes del mar" que operaban de forma independiente antes de la unificación de los reinos nórdicos. Estos hallazgos demuestran que el sistema marítimo que los vikingos perfeccionaron siglos después ya estaba en pleno funcionamiento durante la era romana, consolidando su dominio mucho antes de lo imaginado.