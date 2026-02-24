Descubrimiento revela cuándo comenzaron a dominar los océanos los vikingos

miniaturas vikingos Los vikingos aterrorizaron a los navegantes durante siglos.

La influencia del Imperio Romano juega un papel fundamental en este desarrollo temprano. Se sabe que habitantes de Escandinavia sirvieron como mercenarios en las fuerzas romanas durante los siglos II y III. Es probable que estos guerreros adquirieran conocimientos avanzados sobre logística naval y organización de flotas en las bases de Britania y la Galia. Al regresar a sus tierras, aplicaron estas tácticas para fortalecer su presencia en el océano.

Fuentes latinas de los siglos IV y V mencionan con frecuencia la piratería de los "sajones" en el Canal de la Mancha. Algunos historiadores argumentan que este término no se limitaba a los habitantes de la actual Alemania, sino que era una etiqueta general para los guerreros marinos germánicos. Existe la posibilidad de que muchos de estos incursores provinieran de las costas noruegas, estableciendo un precedente para el comportamiento que más tarde mostrarían los vikingos.

Un barco enorme

Aunque no se han hallado naves noruegas de esa época exacta, el barco de Nydam descubierto en Dinamarca ofrece una referencia clara. Construido alrededor del año 320, este navío de roble podía transportar a 45 hombres y estaba diseñado exclusivamente para la velocidad y el combate. Este tipo de tecnología náutica permitía a las tripulaciones navegar el océano con fines militares, descartando un uso meramente comercial.

barcos vikingos El nuevo descubrimiento será estudiado a fondo.

Otro elemento clave de este descubrimiento se encuentra en Spangereid, donde existen indicios de un canal artificial antiguo. Esta obra de ingeniería habría permitido a las flotas evitar aguas costeras peligrosas y contar con rutas de escape estratégicas. Un diseño de tal magnitud recuerda a la ingeniería portuaria romana y sugiere una estructura de poder basada en el control del mar, conocida como talasocracia.

El control efectivo del océano requería una organización social superior a la de simples tribus dispersas. Las sagas medievales mencionan a los "reyes del mar" que operaban de forma independiente antes de la unificación de los reinos nórdicos. Estos hallazgos demuestran que el sistema marítimo que los vikingos perfeccionaron siglos después ya estaba en pleno funcionamiento durante la era romana, consolidando su dominio mucho antes de lo imaginado.