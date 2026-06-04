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Descubrimiento en México deja mal parados a los mayas: una civilización fue mucho más avanzada

Expertos identifican un registro lunar zapoteca de hace 2200 años en Monte Albán, superando por casi nueve siglos la evidencia cronológica de los mayas

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Los zapotecas tenían conocimientos avanzados de astronomía mucho antes que los mayas.

Los zapotecas tenían conocimientos avanzados de astronomía mucho antes que los mayas.

Un reciente descubrimiento arqueológico en el sitio de Monte Albán, ubicado en México, deja mal parada a una de las civilizaciones más prominentes. Investigadores lograron descifrar un símbolo conocido como Glifo W, presente en inscripciones de piedra desde hace más de 2200 años.

Este hallazgo demuestra que la cultura zapoteca registró los ciclos de la luna mucho antes de lo que dictaban los registros previos.

Antes que los mayas

El análisis de estos textos grabados sitúa la actividad intelectual de los zapotecas entre los años 496 y 221 antes de Cristo. La evidencia supera por 857 años al registro lunar más antiguo vinculado tradicionalmente a los mayas.

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El descubrimiento realizado se bas&oacute; en investigaciones de la disposici&oacute;n de grabados antiguos.

El descubrimiento realizado se basó en investigaciones de la disposición de grabados antiguos.

Mientras la atención pública suele centrarse en el legado de otras civilizaciones, el hallazgo en tierras mexicanas revela un dominio técnico avanzado en una etapa preclásica.

La pieza clave del estudio fue comprender el ritmo de las inscripciones. Los especialistas notaron que los números asociados al Glifo W variaban en ciclos cercanos a los 29,5 días. Este sistema permitía a los escribas registrar el tiempo transcurrido desde la primera aparición de la luna creciente.

Un calendario diferente

Lejos de reemplazar el calendario sagrado de 260 días o el año de 365 días, este tercer registro integraba la vida visible del satélite en los eventos políticos y rituales.

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El lugar en el que se realiz&oacute; el incre&iacute;ble hallazgo.

El lugar en el que se realizó el increíble hallazgo.

El funcionamiento del sistema requería una observación rigurosa. Los investigadores determinaron que los días zapotecas comenzaban cerca del mediodía. Esta configuración permitía una precisión mayor al marcar ceremonias vinculadas con los movimientos celestes.

La arquitectura de Monte Albán no solo servía como centro político, sino también como un observatorio sofisticado donde el calendario se escribía en piedra.

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