Descubrimiento en México deja mal parados a los mayas: una civilización fue mucho más avanzada

maqpa descubrimiento El descubrimiento realizado se basó en investigaciones de la disposición de grabados antiguos.

Mientras la atención pública suele centrarse en el legado de otras civilizaciones, el hallazgo en tierras mexicanas revela un dominio técnico avanzado en una etapa preclásica.

La pieza clave del estudio fue comprender el ritmo de las inscripciones. Los especialistas notaron que los números asociados al Glifo W variaban en ciclos cercanos a los 29,5 días. Este sistema permitía a los escribas registrar el tiempo transcurrido desde la primera aparición de la luna creciente.

Un calendario diferente

Lejos de reemplazar el calendario sagrado de 260 días o el año de 365 días, este tercer registro integraba la vida visible del satélite en los eventos políticos y rituales.

mapa mexico El lugar en el que se realizó el increíble hallazgo.

El funcionamiento del sistema requería una observación rigurosa. Los investigadores determinaron que los días zapotecas comenzaban cerca del mediodía. Esta configuración permitía una precisión mayor al marcar ceremonias vinculadas con los movimientos celestes.

La arquitectura de Monte Albán no solo servía como centro político, sino también como un observatorio sofisticado donde el calendario se escribía en piedra.