El descubrimiento realizado por buzos especializados en el lecho del río Aare de Suiza representa una pieza clave para entender la infraestructura del Imperio Romano en territorio suizo. Investigadores del departamento de arqueología local detectaron pilotes de madera sumergidos cerca del puente Wengi actual.
Descubren en el fondo de un río una demostración de la avanzada arquitectura romana
Un hallazgo submarino en Suiza confirma la existencia de un antiguo puente del Imperio Romano oculto bajo las aguas del río Aare, en Solothurn
Los análisis de datación situaron estas estructuras en el siglo IV, un periodo fundamental cuando la antigua Salodurum se transformaba en un asentamiento fortificado.
Las piezas de madera encontradas miden cerca de dos metros de largo y conservan un diámetro aproximado de veinte centímetros. Estos restos formaron parte de un pilar o una base de soporte destinada a mantener la estructura vial sobre el cauce.
La conservación del material resultó posible gracias a la humedad constante del sedimento, la cual impidió el deterioro de la madera a través de los siglos.
Bien posicionado
La ubicación exacta de este descubrimiento dentro del río resulta estratégica. Los ingenieros del Imperio Romano eligieron este punto debido a que el cauce se estrecha considerablemente en esa zona específica de Solothurn.
Salodurum funcionaba como un núcleo esencial en la red de caminos que conectaba Italia con el norte, cruzando los pasos alpinos y las mesetas suizas.
El puente formó parte fundamental del sistema defensivo del castrum local. La edificación facilitó el control militar y el tránsito comercial en una era caracterizada por la inestabilidad política. Gracias a este hallazgo, los expertos confirmaron que la ciudad ocupó un rol prioritario en la logística del territorio.
Cómo se preservó el descubrimiento
La supervivencia de estas vigas ocurrió por una combinación de casualidad y condiciones ambientales. Aunque las obras fluviales realizadas durante el siglo XX eliminaron diversos vestigios históricos, este sector particular permaneció protegido. Las autoridades arqueológicas decidieron dejar los restos en su ubicación original para garantizar su preservación a largo plazo.
Futuras expediciones subacuáticas buscarán ampliar la investigación en el lecho fluvial. Localizar nuevos restos permitiría reconstruir con mayor exactitud cómo conectaba este paso con las rutas principales de la región. El hallazgo transforma una suposición histórica en una realidad tangible para el conocimiento del pasado europeo.