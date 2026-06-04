Descubren en el fondo de un río una demostración de la avanzada arquitectura romana

suiza arqueologñía El puente se encontraba cerca del río Aare.

La conservación del material resultó posible gracias a la humedad constante del sedimento, la cual impidió el deterioro de la madera a través de los siglos.

Bien posicionado

La ubicación exacta de este descubrimiento dentro del río resulta estratégica. Los ingenieros del Imperio Romano eligieron este punto debido a que el cauce se estrecha considerablemente en esa zona específica de Solothurn.

Salodurum funcionaba como un núcleo esencial en la red de caminos que conectaba Italia con el norte, cruzando los pasos alpinos y las mesetas suizas.

El puente formó parte fundamental del sistema defensivo del castrum local. La edificación facilitó el control militar y el tránsito comercial en una era caracterizada por la inestabilidad política. Gracias a este hallazgo, los expertos confirmaron que la ciudad ocupó un rol prioritario en la logística del territorio.

Cómo se preservó el descubrimiento

suiza puente El agua impidió que el puente desapareciera completamente, y permitió este descubrimiento.

La supervivencia de estas vigas ocurrió por una combinación de casualidad y condiciones ambientales. Aunque las obras fluviales realizadas durante el siglo XX eliminaron diversos vestigios históricos, este sector particular permaneció protegido. Las autoridades arqueológicas decidieron dejar los restos en su ubicación original para garantizar su preservación a largo plazo.

Futuras expediciones subacuáticas buscarán ampliar la investigación en el lecho fluvial. Localizar nuevos restos permitiría reconstruir con mayor exactitud cómo conectaba este paso con las rutas principales de la región. El hallazgo transforma una suposición histórica en una realidad tangible para el conocimiento del pasado europeo.