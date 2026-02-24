Cuáles son cada uno de los puertos HDMI que tiene tu televisor y cómo sacarles el máximo provecho

Un televisor de última generación trae, detrás de la pantalla, distintos puertos HDMI. Por esta razón, al conectar un dispositivo, como por ejemplo una consola, lo enchufamos en cualquiera de los puertos sin saber las ventajas de reconocer cada uno de ellos y así sacarle el máximo provecho. A continuación, te diré para qué sirven y cómo disfrutar de una imagen y un sonido privilegiado en tu Smart TV.
Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre los puertos HDMI, HDMI ARC y HDMI 2.1
Si alguna vez miraste la parte trasera de tu televisor, habrás notado que no todos los puertos son iguales. Aunque por fuera luzcan idénticos, tienen funciones y capacidades muy distintas. Al conectar tu consola de última generación o tu barra de sonido en el lugar equivocado, nunca le vas a sacar su máximo potencial.
Junto a cada puerto HDMI vas a encontrar una leyenda que es clave. Por lo general, te vas a cruzar con tres tipos de conexiones:
- ARC y eARC: son las siglas de Audio Return Channel. Si tenés una barra de sonido, este es el único puerto donde deberían ir. El eARC es la versión evolucionada y con mejor calidad para pasar formatos de audio pesado sin que se pierda un solo detalle.
- Puertos de alto rendimiento o HDMI 2.1/2.2: algunos televisores los marcan directamente como 4K 120Hz. Si sos usuario de PlayStation 5, Xbox Series X o tenés una PC gamer potente, este es tu lugar. Estos puertos permiten que la imagen se refresque mucho más rápido, dándote esa fluidez que hace la diferencia en juegos de acción.
- HDMI estándar o 2.0: son los puertos universales. Van perfectos para dispositivos que no exigen tanto, como un Chromecast, un Fire Stick, el decodificador del cable o una consola más vieja.
Cómo saber cuál es el mejor tipo de cable para conectar al puerto HDMI del televisor
De nada sirve tener el mejor puerto si tu cable es viejo. Los cables también evolucionan con el paso de los años y, si son viejos, actúan como un cuello de botella. Para disfrutar de la tecnología actual, tenés que fijarte en las versiones:
- HDMI 2.0: es el estándar de hoy. Soporta 4K a 60Hz. Para ver Netflix o películas en buena calidad, te sobra.
- HDMI 2.1: es el salto de calidad para los exigentes. Llega a 8K y 120Hz. Es el compañero ideal para el gaming competitivo donde cada milisegundo cuenta.
- HDMI 2.2: soporta hasta 12K a 120Hz o 4K a 480Hz. Son cables más caros y específicos, pensados para estudios de edición o configuraciones de vanguardia.
Por lo tanto, para sacarle el máximo provecho a tu dispositivo, es fundamental identificar el puerto HDMI que tiene tu televisor y elegir un cable última generación y de buena calidad.