Cómo transformar el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI ARC: creerás que estás en la sala del cine

Las conexiones que ofrece un televisor para disfrutar cada una de sus funciones debe ser analizada a fondo. Esto nos permitirá explotar al máximo las cualidades de nuestro Smart TV. Y una de los puertos más útiles (y a su vez menos usados) es el HDMI ARC. A continuación, te contaré qué significa y cómo sacarle provecho.
¿Qué es el puerto HDMI ARC de un televisor y para qué sirve?
Días atrás te conté todo sobre el puerto HDMI de un televisor y hoy aprenderás sobre una conexión específica: el HDMI ARC. Las siglas ARC significan Audio Return Channel (Canal de Retorno de Audio) y a diferencia del HDMI tradicional, que solo transporta imagen y sonido en un sentido (desde el reproductor hacia la pantalla), el ARC permite un flujo bidireccional de datos.
Esto significa que el mismo cable que lleva la imagen de tu consola de juegos a la tele (por ejemplo), también puede devolver el audio del televisor hacia un equipo de sonido externo. La gran ventaja es la simplicidad: ya no necesitás conectar un cable óptico adicional para que el sonido de las aplicaciones internas de tu Smart TV como Netflix o YouTube se escuche por la barra de sonido.
Esta tecnología no solo limpia el mueble de cables, sino que potencia la calidad. Al utilizar especificaciones a partir de la versión HDMI 1.4, es capaz de transmitir formatos de alta resolución como Dolby Atmos y DTS:X, logrando una experiencia envolvente mucho más inmersiva que los antiguos cables RCA o el euroconector.
Incluso para los más exigentes, ya existe el eARC (Enhanced ARC), su sucesor directo. Esta versión mejorada permite manejar un ancho de banda superior para formatos sin pérdida de calidad, como DTS-HD Master Audio o Dolby TrueHD, ideales para quienes buscan una experiencia de cine real en el living.
¿Cómo activar el puerto HDMI ARC y mejorar el sonido del televisor?
Para empezar a usar el puerto HDMI ARC en tu televisor, tenés que seguir tres pasos sencillos:
- Identificá el puerto: mirá la parte trasera de tu televisor y de tu equipo de sonido. Verás que entre las tomas HDMI, solo una suele decir "ARC" o "eARC". Es fundamental conectar el cable específicamente en ese puerto.
- Configurá el menú: tenés que ir a los ajustes de sonido de tu tele y de la barra de sonido para habilitar la función ARC.
- El cable correcto: si bien la mayoría de los cables HDMI modernos funcionan, si tenés cables muy viejos podrías notar incompatibilidades. Lo ideal es usar cables que especifiquen soporte para ARC o, mejor aún, para HDMI 2.1 si tenés equipos de última generación.
Gracias a esta tecnología, los fabricantes pueden diseñar dispositivos más minimalistas y nosotros, como usuarios, podemos disfrutar de un sistema de entretenimiento potente sin lidiar con una telaraña de cables detrás del televisor.