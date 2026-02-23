Otro espectacular rescate en el Aconcagua a 5.600 metros de altura le salvó la vida a un andinista japonés

Recién en la mañana del domingo, hicieron un sobrevuelo con el piloto Horacio Freschi, pero no encontraron indicios de la víctima, quien creían que estaba por la zona de La Cueva.

Impresionante rescate en el Aconcagua para salvar a un andinista

Desde el campamento Nido de Cóndores, a 5.500 metros de altura, un policía de la Patrulla de Rescate se puso minuciosamente a recorrer con binoculares la ruta normal del Aconcagua, hasta que en una franja de nieve vio algo que le llamó mucho la atención.

Junto con el piloto Duro Freschi sobrevolaron ese lugar a 5.629 metros de altura y confirmaron que se trataba del andinista japonés, que estaba sentado, desorientado y con cansancio extremo.

La Patrulla de Rescate y el piloto de helicóptero Horacio Duro Freschi, hicieron otro impresionante operativo a 5.629 metros de altura en el Aconcagua.

La maniobra pocas veces realizada en Aconcagua se llama estacionaria. Es cuando el helicóptero no tiene una base donde posarse, por lo que cada movimiento debe ser meticulosamente pensado para evitar un desastre.

De esa manera, el rescatista se bajó de la aeronave y tomó contacto con la víctima, quien estaba lastimada con varios golpes en su cabeza y cara, además, de poca reacción. El joven de 20 años se había caído y rodado entre 300 y 400 metros desde La Cueva, y por eso estaba tan lastimado.

El principal objetivo del operativo, en el que también intervino personal de Guardaparques, era sacar al japonés lo más rápido posible para que fuera asistido por los médicos, ya que había pasado toda la noche a la intemperie.

Embed - Así fue como la Patrulla de Rescate y el piloto Horacio Duro Freschi salvaron a un andinista japonés

Así fue como el Duro Freschi regresó con el helicóptero, y a pesar de los fuertes vientos, su enorme experiencia permitió que una vez más hiciera una maniobra de estacionaria a los 5.629 metros de altura en el Aconcagua para sacar a la víctima.

Otro andinista a salvo en el Aconcagua

Una vez que ya estaba seguro arriba de la aeronave, lo llevaron hasta el campamento Nido de Cóndores, donde fue evaluado por los médicos.

Allí constataron las lesiones en su cabeza como consecuencia de la caída, una fractura, congelamiento de 3 y 4 grado en sus manos y posiblemente en sus pies, además de fatiga extrema, por lo que solicitaron su inmediata evacuación del parque Aconcagua.