Ha muerto Rudy Parra, amigo entrañable del cerro Aconcagua y leyenda del montañismo mendocino

mario gonzalez rudy parra Mario González junto a su entrañable amigo Rudy Parra, quien murió a los 76 años. Dos apasionados de la montaña. Foto: gentileza Mario González

Rudy Parra y la montaña como forma de vida

Luis Alberto Rudy Parra, quien fue oficial subayudante de la Policía de Mendoza, se sentía como en su casa cuando estaba en la montaña. Era su hábitat natural. Su paisaje. Su ADN.

La Patrulla de Rescate de Alta Montaña le debe su impronta. También la preparación y la logística para el salvataje de andinistas con problemas de salud y también para el recupero de los cuerpos de muchos de los que dejaron la vida en El Techo de América.

Desde 1979 fue propietario, fundador y desarrollador de la empresa Aconcagua Trek, dedicada la organización integral de expediciones al cerro Aconcagua.

En 1982 fundó e inició el desarrollo del centro integral de montaña de andinismo y esquí Los Puquios sobre la ruta Internacional 7, cerca de Puente del Inca.

Rudy Parra Rudy Parra fue oficial subayudante de la Policía de Mendoza.

Rudy Parra fue instructor militar de andinismo y esquiador. Parte de su legado quedó registrado en la Guía Práctica y Rutas de Ascensión del Monte Aconcagua y en Aconcagua- Argentina, escrito junto con Alfredo Magnani.

En 1982 y 1983 bautizó a dos cerros como Coronel Valentín Julian Ugarte Z. y Mario Ardito P.

En 1997 recibió el Cóndor de Oro Honoris Causa, máxima distinción que el Ejército Argentino otorga a un montanista civil, por resolución del comando en Jefe.

También representó a diversas instituciones deportivas y revistas especializadas en montañismo de diferentes países.

También, socio honorario del Centro Excursionista Caracas, de la Asociación de Montana Córdoba, de la Real Sociedad Española de Alpinismo, del Club de Esquí Cruz de Caña, de la Escuela de Guías de Alta Montaña y Trekking "Valentín Ugarte" y de la Asociación Argentina de Guías de Montaña.

El mundo del montañismo ha perdido un referente experimentado y un apasionado del Aconcagua.