El país de América Latina que tensiona su relación con China tras la presión de Estados Unidos

Esta medida impuesta por este país de América Latina afectó miles de bienes, desde automóviles hasta textiles y acero. Los gravámenes, en muchos casos de hasta el 35%, generaron advertencias por parte del gigante asiático, que veía en esas tasas un riesgo para sus exportaciones y un gesto de ruptura del libre comercio.

México y China

La presión de Estados Unidos

Esta tensión, sin embargo, tiene un origen más profundo que una disputa arancelaria aislada. México decidió subir los gravámenes, según sus autoridades, con el objetivo de estimular la producción interna y corregir desequilibrios comerciales.

Pero esta decisión también llega en el contexto de presiones de Estados Unidos, cuya administración ha expresado preocupación por el crecimiento de productos chinos en el mercado norteamericano y la utilización de México como una “puerta de entrada” hacia Estados Unidos dentro de tratados como el USMCA (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). El acuerdo será revisado este año, y Washington busca incorporar reglas más estrictas sobre bienes de economías que no son consideradas “de mercado” como China.

Para China, socio comercial clave, es el segundo mayor socio comercial de México después de EE.UU., la situación es delicada. Un arancel alto no solo reduce exportaciones, sino que puede traducirse en pérdida de confianza, inversión y cooperación futura. Por ello, Pekín ha llamado al diálogo y a evitar medidas que puedan deteriorar más la relación bilateral.