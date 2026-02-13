Denunció que lo secuestraron y lo obligaron a sacar $40 millones de un banco, pero dudan de su versión

Polo Judicial.jpg El presunto secuestro y robo es investigado en el Polo Judicial Penal.

Los dos detenidos por el secuestro que no fueron

El caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Quedó calificado como privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y extorsión, un delito que prevé de 5 a 25 años de prisión. Pero de inmediato comenzaron las inconsistencias.

Un tesorero y el cajero del banco prestaron declaración. Ambos ratificaron que el comerciante ingresó a la sucursal con otro sujeto y retiraron la suma de dinero en efectivo. Pero fueron claros al decir que al cliente no se lo veía amenazado ni nervioso.

Así y todo se logró identificar el auto Ford Taunus a través de cámaras de seguridad. El titular del vehículo, que coincidía con las características físicas que el denunciante dio sobre uno de los secuestradores, quien fue detenido e imputado a fines del año pasado.

Polo Judicial (7).jpg La investigación por el presunto secuestro podría derivar en una falsa denuncia. Foto: Gobierno de Mendoza

El sospechoso declaró que había sido contratado por un trapito conocido para hacer una changa. Confirmó que se reunió en la playa de estacionamiento con el comerciante y otros 2 sujetos, que fumaron un cigarrillo juntos, que lo llevaron hasta El Algarrobal, pero dijo que fue todo consentido y no se trató de un secuestro. Fue sometido a rueda de personas y la presunta víctima no lo reconoció, por lo que quedó libre.

El 8 de enero fue capturado un segundo sospechoso pero ocurrió algo similar. En este caso, el denunciante ni siquiera se presentó a la rueda de personas y quedó desvinculado del expediente por el millonario robo.

A esta altura de la investigación fue tomando fuerza la hipótesis de que se trató de una especie de autorrobo. Son inciertos los motivos por los que el comerciante había denunciado un secuestro que no existió, pero por estos días toma fuerza que se abra una investigación por falsa denuncia contra el hombre.