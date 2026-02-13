"Si yo no salgo del banco con vos, lo que me pase a mí recae sobre tus hijos". Esa fue la frase con la que un comerciante de vehículos usados aseguró que lo amenazaron. Luego de mostrarle videos de su familia, lo obligaron a ingresar a su sucursal bancaria y a retirar la frívola suma de $40 millones. El expediente por el secuestro y posterior robo tuvo 2 detenidos, pero quedaron en libertad. Ahora, los investigadores dudan de la versión del denunciante.
Denunció que lo secuestraron y lo obligaron a sacar $40 millones de un banco, pero dudan de su versión
El caso del presunto secuestro tuvo 2 detenidos pero recuperaron su libertad por varias contradicciones del denunciante
A mediados de 2015, la Justicia comenzó a investigar una grave denuncia. Un hombre de 39 años detalló que a media mañana del 7 de agosto fue abordado por un delincuente. El supuesto secuestrador le mostró un celular con videos de su familia y le dijo "quedate tranquilo, nosotros no los tenemos pero sabemos a qué escuela van y sus movimientos".
Con esta amenaza lo obligó a ingresar a un banco ubicado en España y Necochea, en pleno centro. Según su relato, el comerciante retiró $40 millones de su cuenta y se los entregó al secuestrador. Luego, el delincuente lo llevó hasta una playa de estacionamiento donde 2 cómplices estaban a bordo de un Ford Taunus, uno de ellos con arma de fuego. Lo subieron al rodado y luego lo dejaron abandonado en El Algarrobal, en Las Heras.
Los dos detenidos por el secuestro que no fueron
El caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Quedó calificado como privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y extorsión, un delito que prevé de 5 a 25 años de prisión. Pero de inmediato comenzaron las inconsistencias.
Un tesorero y el cajero del banco prestaron declaración. Ambos ratificaron que el comerciante ingresó a la sucursal con otro sujeto y retiraron la suma de dinero en efectivo. Pero fueron claros al decir que al cliente no se lo veía amenazado ni nervioso.
Así y todo se logró identificar el auto Ford Taunus a través de cámaras de seguridad. El titular del vehículo, que coincidía con las características físicas que el denunciante dio sobre uno de los secuestradores, quien fue detenido e imputado a fines del año pasado.
El sospechoso declaró que había sido contratado por un trapito conocido para hacer una changa. Confirmó que se reunió en la playa de estacionamiento con el comerciante y otros 2 sujetos, que fumaron un cigarrillo juntos, que lo llevaron hasta El Algarrobal, pero dijo que fue todo consentido y no se trató de un secuestro. Fue sometido a rueda de personas y la presunta víctima no lo reconoció, por lo que quedó libre.
El 8 de enero fue capturado un segundo sospechoso pero ocurrió algo similar. En este caso, el denunciante ni siquiera se presentó a la rueda de personas y quedó desvinculado del expediente por el millonario robo.
A esta altura de la investigación fue tomando fuerza la hipótesis de que se trató de una especie de autorrobo. Son inciertos los motivos por los que el comerciante había denunciado un secuestro que no existió, pero por estos días toma fuerza que se abra una investigación por falsa denuncia contra el hombre.