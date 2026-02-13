Un niño alertó a su padre sobre un incendio y lograron escapar, pero perdieron toda su casa

Una familia de Luján de Cuyo perdió absolutamente todas sus pertenencias en un incendio que consumió su vivienda este viernes al mediodía. A pesar de la magnitud del siniestro y de que las pérdidas materiales fueron totales, no se registraron heridos gracias a la rápida reacción de uno de los chicos que alertó a su padre.
El siniestro se desató alrededor de las 12.30 en una propiedad ubicada en el barrio El Mirador, en la zona de Costa Flores. Según el relato del propietario, un hombre de 34 años, él estaba dentro de la casa cuando uno de sus hijos entró corriendo a la habitación para avisarle que salía mucho humo de uno de los dormitorios.
Ese aviso fue vital: la familia pudo abandonar la estructura apenas segundos antes de que las llamas se propagaran por el resto de los ambientes, alimentadas por materiales combustibles dentro de la vivienda.
Pérdidas totales en una casa de Luján
Tras varios llamados al 911, personal de la Comisaría 48 y dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo arribaron al lugar. Sin embargo, para ese momento, el fuego ya había tomado el techo y las paredes de la construcción.
Luego de un intenso trabajo para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a casas colindantes, los peritos confirmaron lo peor: las pérdidas fueron totales. Los muebles, electrodomésticos, ropa y la estructura misma de la casa quedaron reducidos a cenizas.
Estado de salud e investigación
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se trasladó hasta el barrio para asistir a la familia. Los médicos constataron que ninguno de los integrantes presentaba lesiones ni cuadros de intoxicación por monóxido de carbono.
La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo tomó intervención en el caso del incendio y ordenó peritajes específicos a cargo del cuerpo de Bomberos para determinar qué originó el fuego en el dormitorio.