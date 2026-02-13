Un niño alertó a su padre sobre un incendio y lograron escapar, pero perdieron toda su casa

imagen.png Bomberos de Luján trabajaron en el caso del incendio en una casa del barrio El Mirador.

Pérdidas totales en una casa de Luján

Tras varios llamados al 911, personal de la Comisaría 48 y dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo arribaron al lugar. Sin embargo, para ese momento, el fuego ya había tomado el techo y las paredes de la construcción.

Luego de un intenso trabajo para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a casas colindantes, los peritos confirmaron lo peor: las pérdidas fueron totales. Los muebles, electrodomésticos, ropa y la estructura misma de la casa quedaron reducidos a cenizas.

Estado de salud e investigación

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se trasladó hasta el barrio para asistir a la familia. Los médicos constataron que ninguno de los integrantes presentaba lesiones ni cuadros de intoxicación por monóxido de carbono.

La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo tomó intervención en el caso del incendio y ordenó peritajes específicos a cargo del cuerpo de Bomberos para determinar qué originó el fuego en el dormitorio.