Un micro de la empresa Dicetours tuvo un problema eléctrico que terminó con el incendio de la unidad cuando iba lleno de pasajeros por el Acceso Este, de Guaymallén. El tránsito hacia el Oeste tuvo que ser cortado y hay muchas demoras en la circulación. En el lugar trabajó Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Cuartel Central, Policía y Tránsito Municipal.
Un colectivo se incendió por completo en Guaymallén y hubo corte de tránsito en el Acceso Este
El micro circulaba por el Acceso Este y Arenales hacia el oeste en Guaymallén, donde un desperfecto eléctrico originó el incendio. No hay heridos
El incendio ocurrió antes de las 8 de este martes en la mano que va hacia el oeste del Acceso Este, a la altura de calle Arenales, por donde un micro de Dicetours que había salido de Rivadavia circulaba para llegar hasta la terminal de ómnibus, en Guaymallén.
Repentinamente el chofer notó humo en el tablero, se tiró hacia la banquina del Acceso Este y todos los pasajeros se bajaron rápidamente. En pocos minutos el fuego comenzó en el micro y se extendió rápidamente
Al lugar llegó personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes al intentar extinguir el fuego notaron que tenían la manguera pinchada, lo que complicó los trabajos.
Amplio operativo en el Acceso Este tras el incendio de un colectivo
Pocos minutos después llegó Bomberos del Cuartel Central, la Policía y personal de Tránsito de Guaymallén, quienes intentaron controlar la circulación. La mano hacia la Ciudad de Mendoza fue cortada por completo mientras apagaban las llamas.
Sobre la mano hacia el oeste cortaron dos trochas y dejaron solamente habilitada la mano derecha. Esto generó un gran caos y altas demoras en la circulación de vehículos justo en una hora pico.
Esto generó también tránsito lento por las laterales del Acceso Este, debido a que los conductores buscaron vías alternativas para salir del corte.
Media hora más tarde los Bomberos apagaron las llamas y el micro que se incendió quedó consumido en su totalidad. En el siguiente video el chofer contó lo que pasó:
Fabián, el chofer de la empresa Dicetours, relató que el micro iba lleno de pasajeros hacia la terminal, cuando notó que salía humo del tablero y en pocos minutos comenzó el fuego. "Afortunadamente no le pasó nada a nadie", indicó el hombre a Radio Nihuil tras el incendio.