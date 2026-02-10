Un colectivo se incendió por completo en Guaymallén y hubo corte de tránsito en el Acceso Este

Al lugar llegó personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes al intentar extinguir el fuego notaron que tenían la manguera pinchada, lo que complicó los trabajos.

Amplio operativo en el Acceso Este tras el incendio de un colectivo

Pocos minutos después llegó Bomberos del Cuartel Central, la Policía y personal de Tránsito de Guaymallén, quienes intentaron controlar la circulación. La mano hacia la Ciudad de Mendoza fue cortada por completo mientras apagaban las llamas.

Sobre la mano hacia el oeste cortaron dos trochas y dejaron solamente habilitada la mano derecha. Esto generó un gran caos y altas demoras en la circulación de vehículos justo en una hora pico.

incendio micro colectivo dicetours 3 A pesar del incendio, todos los pasajeros y el chofer bajaron a tiempo y no hubo heridos ni intoxicados. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Esto generó también tránsito lento por las laterales del Acceso Este, debido a que los conductores buscaron vías alternativas para salir del corte.

Media hora más tarde los Bomberos apagaron las llamas y el micro que se incendió quedó consumido en su totalidad. En el siguiente video el chofer contó lo que pasó:

Embed - El chofer del micro de Dicetours contó cómo fue el momento del incendio

Fabián, el chofer de la empresa Dicetours, relató que el micro iba lleno de pasajeros hacia la terminal, cuando notó que salía humo del tablero y en pocos minutos comenzó el fuego. "Afortunadamente no le pasó nada a nadie", indicó el hombre a Radio Nihuil tras el incendio.