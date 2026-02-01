Los incendios forestales fuera de control en la Patagonia ya afectan a cuatro Parques Nacionales

Parque Nacional Los Alerces

En el operativo de emergencia en Los Alerces , donde ya se quemaron 45.000 hectáreas, trabajan actualmente 247 personas de la APN, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut. Ante la magnitud del siniestro, el organismo nacional mantiene además en alerta a otros 300 brigadistas de distintas regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego.

“Se recuerda que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso”, remarcaron las autoridades, que además dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico recreativo en el lago Futalaufquen, con el objetivo de facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados en la zona.

INCENDIOS CHUBUT 3 Crece el desastre ecológico, ambiental y económico producto de los incendios forestales en la Patagonia.

Emergencia en Santa Cruz por los incendios forestales

La crisis ígnea llevó al gobierno nacional a decidir la declaración de la Emergencia Ígnea para la provincia de Santa Cruz, que será oficializada en las próximas horas y se sumará así a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, jurisdicciones que ya cuentan con este estatus legal.

En territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando sectores sensibles como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Si bien el fuego llegó a ubicarse a unos 4.000 metros de zonas residenciales en el Campo El Montañés, las autoridades aseguraron que por el momento no existe riesgo inmediato para las viviendas.

El reporte diario de la APN destacó que la articulación entre las distintas jurisdicciones es permanente, con prioridad en la seguridad del personal y la preservación de los ecosistemas, en un escenario en el que no se prevén precipitaciones para los próximos días.

Incendio en la Patogonia Brigadistas y bomberos trabajan en los Parques Nacionales de la Patagonia para apagar los incendios forestales.

En total, el Estado nacional ya movilizó 426 brigadistas y una importante flota de apoyo logístico para intentar contener los distintos frentes que avanzan sobre pastizales y bosques nativos en los parques nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, donde la vigilancia se mantiene de forma constante para evitar que el fuego alcance áreas estratégicas o zonas de visitantes.

Incendios forestales: en síntesis