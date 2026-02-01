El avance de los incendios forestales en la Patagonia alcanzó este domingo niveles críticos, con focos activos que afectan de manera simultánea a cuatro parques nacionales y una superficie devastada que ya supera las 45.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces.
Los incendios forestales fuera de control en la Patagonia ya afectan a cuatro Parques Nacionales
Los focos activos avanzan sobre Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. En el Parque Nacional Los Alerces ya se quemaron más de 45.000 hectáreas
Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), la situación reviste una complejidad extrema debido a la simultaneidad de los focos en las zonas Norte y Centro, lo que obligó a un despliegue masivo de brigadistas en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.
Las condiciones meteorológicas adversas —altas temperaturas, vientos intensos y baja humedad relativa— complican las tareas de control y elevan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas boscosas.
Parque Nacional Los Alerces
En el operativo de emergencia en Los Alerces , donde ya se quemaron 45.000 hectáreas, trabajan actualmente 247 personas de la APN, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut. Ante la magnitud del siniestro, el organismo nacional mantiene además en alerta a otros 300 brigadistas de distintas regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego.
“Se recuerda que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso”, remarcaron las autoridades, que además dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico recreativo en el lago Futalaufquen, con el objetivo de facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados en la zona.
Emergencia en Santa Cruz por los incendios forestales
La crisis ígnea llevó al gobierno nacional a decidir la declaración de la Emergencia Ígnea para la provincia de Santa Cruz, que será oficializada en las próximas horas y se sumará así a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, jurisdicciones que ya cuentan con este estatus legal.
En territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando sectores sensibles como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Si bien el fuego llegó a ubicarse a unos 4.000 metros de zonas residenciales en el Campo El Montañés, las autoridades aseguraron que por el momento no existe riesgo inmediato para las viviendas.
El reporte diario de la APN destacó que la articulación entre las distintas jurisdicciones es permanente, con prioridad en la seguridad del personal y la preservación de los ecosistemas, en un escenario en el que no se prevén precipitaciones para los próximos días.
En total, el Estado nacional ya movilizó 426 brigadistas y una importante flota de apoyo logístico para intentar contener los distintos frentes que avanzan sobre pastizales y bosques nativos en los parques nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, donde la vigilancia se mantiene de forma constante para evitar que el fuego alcance áreas estratégicas o zonas de visitantes.
Incendios forestales: en síntesis
- Más de 45.000 hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego en el Parque Nacional Los Alerces.
- Hay focos activos simultáneos en Cuatro Parques Nacionales de la Patagonia.
- Trabajan más de 500 brigadistas y se mantienen otros 300 en alerta para recambios.
- Las condiciones climáticas adversas dificultan el control de los incendios.
- El Gobierno nacional avanzará con la declaración de la Emergencia Ígnea en Santa Cruz.