La mesa política del Gobierno se reunirá este jueves a las 12 para definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará en el período de sesiones extraordinarias que tendrá lugar durante febrero en el Congreso.
El Ejecutivo define si incluye en las extraordinarias la Emergencia por los incendios forestales
La legisladora Patricia Bullrich será el nexo con el gobierno nacional en el Congreso tras la propuesta de los Gobernadores
Fuentes oficiales indicaron la reunión se adelantó porque iba a tener lugar recién el miércoles próximo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, participará por Zoom.
El lunes último la mesa política del Gobierno había definido que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estuviera centrado en la reforma laboral y las modificaciones de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores.
De esa reunión habían participado la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.
La reforma laboral y las sesiones extraordinarias
Fue justamente Bullrich la que este martes admitió que el Gobierno podría ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país, de modo de responder así al reclamo de los gobernadores.
La legisladora señaló la incorporación al temario la tiene que anunciar Adorni, pero señaló que “seguramente, entre hoy y mañana, esto va a aparecer en el en en el temario”.