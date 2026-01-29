El Ejecutivo define si incluye en las extraordinarias la Emergencia por los incendios forestales

incendios chubut Los incendios en La Patagonia aceleraron el inicio de las sesiones extraordinarias

De esa reunión habían participado la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

La reforma laboral y las sesiones extraordinarias

Fue justamente Bullrich la que este martes admitió que el Gobierno podría ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país, de modo de responder así al reclamo de los gobernadores.

La legisladora señaló la incorporación al temario la tiene que anunciar Adorni, pero señaló que “seguramente, entre hoy y mañana, esto va a aparecer en el en en el temario”.