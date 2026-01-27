Milei habilitó el debate para bajar la edad de imputabilidad de menores mediante un decreto

La medida otorga sustento legal al anuncio político realizado horas antes por Milei en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde ante sus seguidores afirmó: “En Argentina el que las hace las paga: delito de adulto, pena de adulto”.

El proyecto que enviará el Poder Ejecutivo, impulsado por los ministerios de Seguridad y de Justicia, apunta a modificar el régimen vigente -que data de la última dictadura militar- mediante la reducción del piso de punibilidad, para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y eventualmente condenados.

El eje central: la baja de la edad de imputabilidad

La iniciativa oficial propone reducir la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 13 años, incorporando a los adolescentes a un régimen penal juvenil especial.

El Gobierno sostiene que el sistema actual “genera situaciones de impunidad” y que la legislación de Argentina quedó “desfasada” en comparación con otros países de la región.

menores-imputabilidad.jpg Menores detenidos. Avanza el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de Menores.

El nuevo régimen alcanzaría a adolescentes de entre 13 y 18 años y establece como objetivos centrales “fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos”, así como su educación, resocialización e integración social. En ese marco, el proyecto incorpora principios de debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, proporcionalidad de las penas, tratamiento diferenciado según la edad y una interpretación judicial especialmente protectora, en función de la condición de menor de edad.

La iniciativa también prohíbe que los adolescentes sean alojados junto a adultos y dispone que toda privación de la libertad se cumpla en institutos especializados o en espacios diferenciados dentro del sistema penitenciario, con personal capacitado y bajo un enfoque educativo y formativo.

Además, el proyecto excluye la prisión perpetua para menores de edad y fija un límite máximo de 20 años de privación de la libertad. Asimismo, habilita la posibilidad de sustituciones parciales de la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante modalidades alternativas de cumplimiento, siempre bajo control judicial y evaluación técnica.

Fuentes: Noticias Argentinas, A24 y Archivo Diario UNO.