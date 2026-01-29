Mientras se ultiman detalles para la visita de Karina Milei en febrero, con fecha a confirmar, la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza organizó su debut estelar en Maipú, tierra de ADN peronista, y presenta a sus candidatos este jueves en la tarde en el Estadio Arena Maipú. El acto presenta la opción opositora para las elecciones del 22 de febrero, cuando se eligen concejales en los 6 municipios que desdoblaron.
A la espera de Karina Milei, LLA+Cambia Mendoza largan este jueves la campaña en Maipú
La alianza presenta a sus candidatos en el Arena Maipú. Las calles de ese departamento "peronista" tendrán una jornada opositora
Con la intención de fortalecer la presencia en el Concejo Deliberante, el oficialismo provincial y nacional aumenta sus expectativas de crecer, de cara a las próximas elecciones y para la elección de los cargos ejecutivos en 2027.
La convocatoria es para las 19.30 y allí confluirán el presidente de la LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, Andrés Lombardi, presidente de la UCR y otras autoridades como el diputado provincial electo, Pablo Castro, quien además es el jefe de la campaña por el espacio de Milei.
La candidata que es cabeza de lista proviene de las filas libertarias: se trata de la empresaria aceitunera María Ángeles De Blasis. Por el momento, la coalición y sus integrantes en Maipú hacen campaña por separado.
La campaña para las elecciones municipales del 22 de febrero
En Maipú se renueva la mitad del Concejo Deliberante, en el cual el intendente Matías Stevanato (PJ) hoy no cuenta con mayoría.
Por eso, se afirma que esta elección es una forma de plebiscitar la gestión. De ahí que el jefe comunal haya apostado en su lista de candidatos a hombres y mujeres de su círculo que hoy están en el Ejecutivo.
Con poco movimiento en las calles, por la casi inexistente cartelería proselitista, el candidato a concejal Gabriel López (actualmente ocupa una banca) ya exhibe sus propios carteles. De frente se muestra una imagen con el gobernador Alfredo Cornejo y en la parte posterior puede visualizarse a López con el presidente Javier Milei.
López, que busca la renovación de su banca, responde a la línea de Néstor Majul, actualmente en el Ministerio de Seguridad de Nación.
Poco vistosos están el resto de los candidatos: José Ortega (del ala de Mauricio Pinti), Camila Belén Vicino; Cristian Matías Brescia y Sol Marina Díaz de Manuelli.
LLA + Cambia Mendoza y "otra forma de hacer política"
El diputado provincial electo por LLA, Pablo Castro, recalcó que esperan hacer tan buena elección como la que realizaron en octubre del 2025: "Estamos convencidos que Maipú puede estar mejor y que las políticas nacionales las podemos incorporar a nivel local. No estamos criticando. Sí vemos que el asfalto que se está queriendo terminar en estos días lo podrían haber hecho mucho antes y esto de hacerlo ver a último momento es parte de la política de la que nos queremos diferenciar".
Sobre la campaña electoral, señaló: "Estamos todo el día caminando los distintos barrios y escuchando las necesidades e inquietudes. Queremos llevar a Maipú lo mismo que hizo el presidente en Nación, no será todo en poco tiempo, quizás en la próxima elección para intendente nos terminemos de consolidar".
Alianza: táctica y estrategia
En la previa de Navidad, en la residencia oficial de La Puntilla, se terminó de cocinar la alianza “de tres patas” para las municipales del 22 de febrero: Cambia Mendoza (Alfredo Cornejo), La Libertad Avanza (Facundo Correa Llano) y un PRO reducido en músculo territorial pero con una carta fuerte: el intendente de Luján, Esteban Allasino.
La meta táctica de esta sociedad es funcionar como un antídoto contra la confusión electoral y marcar una opción clara -en el caso de Maipú, en efecto, la unión CM+LLA organiza a la oposición-.
A mediano plazo, la visión estratégica es empezar a templar el diálogo interno de cara a los comicios de 2027, con las ventajas que esa sintonía puede implicar para las relaciones entre el oficialismo provincial y la Nación.