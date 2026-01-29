A la espera de Karina Milei, LLA+Cambia Mendoza largan este jueves la campaña en Maipú

La candidata que es cabeza de lista proviene de las filas libertarias: se trata de la empresaria aceitunera María Ángeles De Blasis. Por el momento, la coalición y sus integrantes en Maipú hacen campaña por separado.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 14.07.24 De Blasis, uno de los rostros de la campaña en Maipú.

La campaña para las elecciones municipales del 22 de febrero

En Maipú se renueva la mitad del Concejo Deliberante, en el cual el intendente Matías Stevanato (PJ) hoy no cuenta con mayoría.

Por eso, se afirma que esta elección es una forma de plebiscitar la gestión. De ahí que el jefe comunal haya apostado en su lista de candidatos a hombres y mujeres de su círculo que hoy están en el Ejecutivo.

Con poco movimiento en las calles, por la casi inexistente cartelería proselitista, el candidato a concejal Gabriel López (actualmente ocupa una banca) ya exhibe sus propios carteles. De frente se muestra una imagen con el gobernador Alfredo Cornejo y en la parte posterior puede visualizarse a López con el presidente Javier Milei.

López, que busca la renovación de su banca, responde a la línea de Néstor Majul, actualmente en el Ministerio de Seguridad de Nación.

Cambia mendoza LLA 2 En 2025, la LLA y Cambia Mendoza cerraron una alianza que ahora se replica en los municipios que votan concejales el 22 de octubre. Imagen: Cambia Mendoza.

Poco vistosos están el resto de los candidatos: José Ortega (del ala de Mauricio Pinti), Camila Belén Vicino; Cristian Matías Brescia y Sol Marina Díaz de Manuelli.

Embed - Candidatos radicales hacen campaña en Maipú

LLA + Cambia Mendoza y "otra forma de hacer política"

El diputado provincial electo por LLA, Pablo Castro, recalcó que esperan hacer tan buena elección como la que realizaron en octubre del 2025: "Estamos convencidos que Maipú puede estar mejor y que las políticas nacionales las podemos incorporar a nivel local. No estamos criticando. Sí vemos que el asfalto que se está queriendo terminar en estos días lo podrían haber hecho mucho antes y esto de hacerlo ver a último momento es parte de la política de la que nos queremos diferenciar".

Embed - Campaña de la Libertad Avanza en Maipú. Elecciones muncipales

Sobre la campaña electoral, señaló: "Estamos todo el día caminando los distintos barrios y escuchando las necesidades e inquietudes. Queremos llevar a Maipú lo mismo que hizo el presidente en Nación, no será todo en poco tiempo, quizás en la próxima elección para intendente nos terminemos de consolidar".

Alianza: táctica y estrategia

En la previa de Navidad, en la residencia oficial de La Puntilla, se terminó de cocinar la alianza “de tres patas” para las municipales del 22 de febrero: Cambia Mendoza (Alfredo Cornejo), La Libertad Avanza (Facundo Correa Llano) y un PRO reducido en músculo territorial pero con una carta fuerte: el intendente de Luján, Esteban Allasino.

La meta táctica de esta sociedad es funcionar como un antídoto contra la confusión electoral y marcar una opción clara -en el caso de Maipú, en efecto, la unión CM+LLA organiza a la oposición-.

A mediano plazo, la visión estratégica es empezar a templar el diálogo interno de cara a los comicios de 2027, con las ventajas que esa sintonía puede implicar para las relaciones entre el oficialismo provincial y la Nación.