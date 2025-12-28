Tironeos y recelos detrás de la nueva alianza entre Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PRO

Esteban Allasino junto a Cornejo y Natalio Mema El intendente de Luján, Esteban Allasino, y el gobernador Alfredo Cornejo tenían gran parte del acuerdo avanzado, con la colaboración de Natalio Mema. Sólo restaba convencer a Facundo Correa Llano de la conveniencia de aliarse. Foto: Gobierno de Mendoza

Un borrador encaminado pero con la falta de un apoyo

Cuentan que el gobernador y el intendente lujanino ya habían acercado posiciones y con la colaboración del ministro de Gobierno, Natalio Mema, tenían un borrador que parecía convencerlos: los radicales estaban casi asegurándose una victoria compartida en Luján, y el PRO ganaba presencia en las otras 5 comunas que desdoblaron las elecciones, en donde no son nada fuertes por sí solos. Pero faltaba un respaldo: el del presidente de La Libertad Avanza, el diputado nacional Facundo Correa Llano.

"Correa Llano se negaba a compartir el sello de la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza con el PRO. Y en paralelo exigía un protagonismo en las listas con el que era imposible acordar", contó una fuente cercana a la negociación.

Al parecer, y aunque el libertario no lo pusiera sobre la mesa, detrás de ese rechazo había un viejo encono con el intendente lujanino. Varias fuentes coincidieron en que Correa Llano no podía olvidar que fue Allasino quien decidió cambiar a la cúpula de la Dirección de Obras Privadas de la comuna de Luján y esa renovación cayó su novia, hoy senadora electa de La Libertad Avanza, Macarena Soledad D'Ambrogio.

Facundo correa llano El presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano no estaba del todo convencido de la conveniencia de aliarse con el PRO para competir en las 6 comunas que desdoblaron elecciones.

La tensión no cedía y la posibilidad del acuerdo parecía tambalear. El intendente daba por descontado que en el reparto de candidaturas en Luján, el PRO encabezaría la lista, lo que le daba también la chance de poner el cuarto nombre de la lista de 6 candidatos a concejales, pero eso chocaba con la postura de LLA que también pretendía quedarse con los primeros lugares argumentando que el posible triunfo se daría por el efecto arrastre que Javier Milei ya demostró tener en octubre pasado.

A todo eso se sumaban las aspiraciones de los radicales.

Habrían estado en punto muerto, cuando Cornejo propuso cederles la cabeza de lista de concejales de Luján al PRO, que el segundo candidato fuera libertario y el tercero quedara para la UCR. Eso fue lo que terminó acordándose y Allasino ubicó como primera candidata a una histórica funcionaria lujanina, Mónica Marotto.

Si en las elecciones se cumplen los cálculos de las encuestas, esa nueva alianza podría quedarse con 5 de las 6 bancas de concejales que se renuevan en Luján.

En apariencia los números también les sonríen en Maipú, aunque allí la victoria no sería tan contundente.

El peligro que olfateó el PRO y por qué volvió a Cambia Mendoza

En la mesa chica del PRO mendocino nadie duda que la gestión de Esteban Allasino en Luján puede por sí sola conseguir un triunfo en las urnas en las próximas elecciones de febrero del 2026, pero hay un peligro latente que no pueden menospreciar: que el electorado, que los asocia como aliados a La Libertad Avanza vaya a votar a esa alianza y no a los candidatos del intendente.

difonso y allasino Malas decisiones: en las elecciones legislativas de octubre pasado el PRO se sumó al frente de Provincias Unidas y sólo cosechó en la provincia el 2,95% de los votos. La explicación que encontraron es que el votante los asociaba a La Libertad Avanza y fueron a votar esa alianza.

"Nos pasó en la última elección de octubre pasado, muchos votaron a La Libertad Avanza pensando que estaban respaldando al intendente, cuando en realidad el partido estaba en el frente de Provincias Unidas y ese es un riesgo que no podemos volver a correr", se sinceró un dirigente amarillo que no deja de mirar encuestas y compara los resultados electorales.

"Hacia adentro del partido el debate era no sólo qué íbamos a hacer con la alianza para estas elecciones, sino lo que significa este comicio como antesala de lo que vendrá para el 2027. ¿Dónde nos vemos en el 2027 con Félix o con Petri? La respuesta es obvia, estamos cómodos con Luis Petri y la gestión libertaria y por eso avanzamos con este acuerdo", avanzó otro referente del PRO, que ya da por descontado que el diputado nacional por Mendoza competirá en el 2027 por el sillón de Cornejo.

Todo eso tal vez explique por qué uno de los radicales que hizo de vaso comunicante para que se gestara la nueva alianza describió a los nuevos socios del PRO como "desesperados" por firmar el acuerdo.

Es claro que el mísero 2,95% de los votos que cosechó el frente de Provincias Unidas que integraron en las últimas elecciones de octubre les dejó un fuerte aprendizaje y no están dispuestos a correr riesgos esta vez porque lo que está en juego es la segunda parte de la gestión de la única comuna que hoy gobiernan.

El efecto arrastre de Javier Milei y los celos de Correa Llano

Así de envalentonado como se lo vio a Javier Milei después de las últimas elecciones, se mostró también Facundo Correa Llano en la reunión de la residencia gubernamental.

El diputado nacional habría resaltado una y otra vez que la ventaja que esa alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza tiene en las encuestas se debe en gran parte al efecto arrastre que genera el presidente en cada comicio.

Costó convencerlo, aún cuando habría intercedido su par, el diputado nacional lujanino Álvaro Martínez, un alfil de De Marchi que se pasó a las filas libertarias y logró renovar su banca ya pintado de violeta.

alvaro martinez facundo correa llano la libertad avanza Juntos pero no amontonados: al presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, parece incomodarle el rol que pudiera tener el diputado Álvaro Martínez en la negociación para la nueva alianza con el PRO. Foto: archivo

Pero ni así fue fácil. "Se le mostró la conveniencia de que el presidente siga sumando victorias con un gran valor como es el intendente Allasino", confesaron algunos libertarios.

Al parecer a Correa Llano no le gustó nada que en la negociación apareciera Álvaro Martínez porque entendía que eso le quitaba protagonismo en el armado de la nueva alianza y pretende manejar él las riendas de todo lo que involucre al partido en la provincia.