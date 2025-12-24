Otra vez socios: el PRO firmó el acuerdo electoral con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza

Atrás quedaron los improperios que unos y otros se lanzaron luego de que el PRO, que comanda Omar De Marchi diera un portazo en Cambia Mendoza, armara rancho aparte y los enfrentara en las elecciones de 2023.

Acuerdo electoral del PRO con CM y LLA

"No es cálculo electoral"

Por si hiciera falta aclararlo, en el posteo del partido que comanda Gabriel Pradines, resaltaron que la sociedad que rubricaron no surge "de una especulación coyuntural, ni de un cálculo electoral" y lo atribuyeron a las coincidencias de gestión que tiene el partido con el gobierno de Javier Milei.

allasino cornejo En el comunicado del PRO aclaran que este acuerdo con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza no es por un "cálculo electoral", sino que lo atribuyen a coincidencias en la forma de gestionar con el gobierno de Javier Milei. Foto: redes sociales

Sin embargo, aunque no lo admitan, algo de especulación hay.

Si bien en el caso de Luján es muy probable que al PRO no le hiciera falta asociarse con radicales y libertarios, porque allí tiene para mostrar la valorada gestión del intendente Esteban Allasino, y las encuestas muestran un gran acompañamiento del votante lujanino, hay que decir que en las 5 comunas restantes el partido no tenía la misma fortaleza política, es más en algunos departamentos les costaba tener suficientes candidatos a los Concejos Deliberantes.

"La incorporación del PRO fortalece una alianza que comparte valores esenciales: la defensa de la libertad, la cultura del trabajo, el respeto por el esfuerzo de quienes producen y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos", remarca el posteo del anuncio del acuerdo electoral.

Ya hay alianza, ahora viene la puja por las candidaturas

La Junta Electoral les había puesto como fecha límite para presentar las alianzas el próximo viernes 26 de diciembre a las 10 de la mañana, pero el acuerdo sobrevino antes y todos posaron contentos para las fotos.

Al menos así se lo vio al propio gobernador Alfredo Cornejo y al intendente Esteban Allasino que posaron con el verde patio de la residencia gubernamental de fondo.

Llamativamente en el cuadro no se lo vio al presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, el diputado nacional Facundo Correa Llano que sería metafóricamente la tercera pata de esa nueva mesa de alianza electoral, aunque se descuenta que debió confirmar esa alianza.

Ahora resta que los flamantes socios puedan acordar qué protagonismo tiene cada espacio político en las listas de candidatos que deberán presentar el próximo 3 de enero.