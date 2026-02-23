Luis Juez se sumó a La Libertad Avanza que ahora en el Senado está igualado con el peronismo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2026035331024183376&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido @ljuez oficialmente al Bloque de La Libertad Avanza!



Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar las reformas y los cambios que la Argentina necesita. pic.twitter.com/92S9Zvpom2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 23, 2026

La bienvenida de Patricia Bullrich a Luis Juez

El pase de Juez al oficialismo fue celebrado por Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.

El cordobés Juez pasó por casi todas las variantes ideológicas posibles, repasó el diario La Voz del Interior días atrás. Ese medio recordó que el ahora libertario "defendió las políticas económicas de Domingo Cavallo, fue soldado de Carlos Menem; militó para José Manuel de la Sota y fue candidato de Juan Schiaretti. Después, llevó a “Kirchner en el corazón” y pidió su reelección en 2007; se hizo progresista y socialista, socio de Hermes Binner y de Pino Solanas"

El peronismo pierde soldados

El peronismo tenía hasta este lunes 28 miembros, ya que tres legisladores de Convicción Federal cercanos a los gobernadores dialoguistas quieren armar un nuevo bloque alejados del kirchnerismo.

Se trata de los legisladores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza, que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Juez se había ido en diciembre del PRO y armó un monobloque con el nombre de su propio partido en Córdoba, Frente Cívico, aunque pertenecía al interbloque de LLA. Ahora decidió integrarse formalmente al oficialismo.