Los Milei felicitaron a La Libertad Avanza y Mauricio Macri al PRO por los resultados en Mendoza

Felicitaciones mendocinos por el histórico resultado de La Libertad Avanza. El cambio de época también se siente en las provincias. Con el liderazgo de @JMilei y el trabajo de @LuisPetri, cada vez más argentinos eligen libertad, orden y reformas profundas. No hay vuelta atrás. pic.twitter.com/w2e8IxvqcL — El Jefe (@mediceneljefe) February 23, 2026

Las felicitaciones de los Milei a La Libertad Avnza

Karina Milei difundió un mensaje en el que apeló a una imagen compuesta de su hermano y Petri junto a los resultados de las elecciones en Mendoza con los números que reunió el oficialismo con respecto a la oposición, que identificó como el kirchnerismo, sin diferenciar los espacios dentro del peronismo.

Además, "El Jefe", escribió: "Felicitaciones mendocinos por el histórico resultado de La Libertad Avanza. El cambio de época también se siente en las provincias. Con el liderazgo de Javier Milei y y el trabajo de Luis Petri cada vez más argentinos eligen libertad, orden y reformas profundas. No hay vuelta atrás".

A algunos les llamó la atención que la familia presidencial hiciera hincapié en Petri ya que no fue mucha la participación del ex ministro de Defensa en estos comicios particulares.

Lo cierto es que el propio legislador nacional reposteó el mensaje de Karina.

Lo mismo hizo Javier Milei quien sumó su clásica consigna: "LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

festejos oficialistas en lujan La celebración PRO-La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en Luján. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Mauricio Macri felicitó a Esteban Allasino

El ex presidente Mauricio Macri dejó un mensje de reconocimiento al intendente de Luján, Esteban Allasino, y al PRO.

El líder de ese espacio político no hizo ninguna alusión a la alianza que antes de las elecciones concretaron el PRO y La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, tras un acuerdo entre el jefe comunal y el gobernador Alfredo Cornejo.

Dijo Macri: "Los mendocinos reconocieron con el voto el trabajo de más de 10 años de Esteban Allasino por Luján de Cuyo. Felicitaciones a Esteban Alladino y todo el equipo del PRO".