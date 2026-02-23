Algunas repercusiones importantes en el orden nacional tuvieron las elecciones departamentales del domingo en Mendoza.
Los Milei felicitaron a La Libertad Avanza y Mauricio Macri al PRO por los resultados en Mendoza
El presidente Javier Milei y su hermana Karina celebraron los resultados del domingo en Mendoza con una foto que incluyó a Luis Petri. Mauricio Macri hizo foco en Esteban Allasino
Quienes se expresaron fueron, entre otros, el presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Prácticamente con el mismo mensaje, que partió de la cuenta de X de ella y replicó él, los Milei felicitaron a la dirigencia de La Libertad Avanza en nuestra provincia. Se sumó a ellos el diputado nacional mendocino Luis Petri.
También mostró su alegría en redes sociales el ex presidente Mauricio Macri, en este caso con un mensaje dirigido especialmente al intendente de Luján, Esteban Allasino.
Las felicitaciones de los Milei a La Libertad Avnza
Karina Milei difundió un mensaje en el que apeló a una imagen compuesta de su hermano y Petri junto a los resultados de las elecciones en Mendoza con los números que reunió el oficialismo con respecto a la oposición, que identificó como el kirchnerismo, sin diferenciar los espacios dentro del peronismo.
Además, "El Jefe", escribió: "Felicitaciones mendocinos por el histórico resultado de La Libertad Avanza. El cambio de época también se siente en las provincias. Con el liderazgo de Javier Milei y y el trabajo de Luis Petri cada vez más argentinos eligen libertad, orden y reformas profundas. No hay vuelta atrás".
A algunos les llamó la atención que la familia presidencial hiciera hincapié en Petri ya que no fue mucha la participación del ex ministro de Defensa en estos comicios particulares.
Lo cierto es que el propio legislador nacional reposteó el mensaje de Karina.
Lo mismo hizo Javier Milei quien sumó su clásica consigna: "LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO".
Mauricio Macri felicitó a Esteban Allasino
El ex presidente Mauricio Macri dejó un mensje de reconocimiento al intendente de Luján, Esteban Allasino, y al PRO.
El líder de ese espacio político no hizo ninguna alusión a la alianza que antes de las elecciones concretaron el PRO y La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, tras un acuerdo entre el jefe comunal y el gobernador Alfredo Cornejo.
Dijo Macri: "Los mendocinos reconocieron con el voto el trabajo de más de 10 años de Esteban Allasino por Luján de Cuyo. Felicitaciones a Esteban Alladino y todo el equipo del PRO".