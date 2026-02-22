Aunque más ajustado de lo que hubieran querido, el PJ mendocino logró imponerse en 3 comunas que gobierna, pero la gran sorpresa se da en los resultados que podrían darse en San Rafael, en donde las elecciones son voto a voto, y hay clima de festejo en la mesa chica de Cambia Mendoza.
Resultados elecciones en Mendoza: El PJ se impone en 3 comunas que gobierna, Allasino retuvo Luján y hay incertidumbre en San Rafael
El PJ ganó con lo justo en Maipú y más holgado en La Paz y Santa Rosa. La elección es voto a voto en San Rafael. Allasino arrasó en Luján y la UCR ganó Rivadavia
Con casi el 70% de las mesas escrutadas del departamento sureño la lista de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se imponía por sólo dos puntos.
Distinto fue en La Paz y Santa Rosa, en donde las listas oficialistas de los intendentes Fernando Ubieta y Flor Destéfanis ganaron cómodamente y recuperan terreno en sus Concejos Deliberantes.
Tal fue el respaldo que cosechó la lista de los concejales de Ubieta, que el intendente salió a agradecerlo en sus redes y aseguró que la lista se quedó con el 54,86% de los votos.
Los resultados de las elecciones de concejales en Mendoza
Como se preveía, en Luján la lista de los alfiles del intendente Esteban Allasino, que inauguró alianza con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, fue una aplanadora. Según los primeros datos que se conocieron en la página oficial en la que se dieron a conocer los resultados oficiales allí ganaban por más del 59% de los votos, cuando se habían escrutado más del 80% de las mesas habilitadas en esa comuna.
Tanta era la diferencia en tierras lujaninas que el senador radical, Martín Kerchner no esperó a que se conocieran los datos oficiales y ya festejó el triunfo.
Otra sorpresa se dio en Rivadavia, en donde la UCR le estaría quitando la sonrisa al intendente Ricardo Mansur de Sembrar.
Los primeros escrutinios indicarían que la lista de Cambia Mendoza se imponía por más de 10 puntos. Eso explica que una hora antes de que se conocieran los resultados oficiales, esa alianza ya saliera a festejar en sus redes oficiales.
Nota en proceso