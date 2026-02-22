Con un truco casero: cómo limpiar la grasa pegada en las puertas de la alacena

Muchas veces, cuando preparamos alimentos con mucho aceite o con grasa que salta al freír, los muebles superiores de la cocina se ensucian y llenan de marcas amarillas. Lo mismo ocurre con el propio vapor de los alimentos y el roce de los materiales, sobre todo cuando las puertas de las alacenas son de color blanco o marrón claro.

El truco casero para limpiar las manchas de grasa en las puertas de la alacena

Para realizar este truco casero, solo necesitas un poco de bicarbonato de sodio, aceite vegetal, un cepillo de dientes que no uses, un paño suave, una compotera para preparar la mezcla y un poco de detergente de platos.

limpiar gabinetes Esta mezcla de ingredientes es ideal para limpiar la grasa acumulada.

El primer paso de este truco consiste en preparar todos los ingredientes y tenerlos a mano. Vacía la alacena de la cocina y abre las puertas para poder limpiar con mayor comodidad. En un recipiente coloca el aceite vegetal junto con el bicarbonato de sodio. La idea es formar una pasta. Utiliza el cepillo de dientes para frotar la mezcla de bicarbonato en las puertas de los gabinetes. Verás cómo la grasa se desprende fácilmente. Para limpiar los restos de grasa y lo que queda de bicarbonato, pasa un paño limpio y seco con algunas gotas de detergente.

Consejos para limpiar el interior de la alacena de la cocina y evitar plagas

Para limpiar la alacena de la cocina por dentro, puedes recurrir a un sencillo truco casero con vinagre blanco. El vinagre mantiene los ambientes libres de malos olores, remueve la suciedad y evita la formación de hongos.

alacenas abiertas Elimina los alimentos en mal estado y coloca los productos en frascos con cierre hermético.

Para limpiar el polvo y eliminar la pelusa, utiliza la aspiradora. Es importante secar bien la madera de la alacena antes de colocar los alimentos nuevamente. Deja las puertas abiertas luego de cada limpieza para que se ventile la alacena y no se acumule humedad.

Para evitar plagas o insectos en la alacena de la cocina, puedes colocar unas hojas de laurel en el interior, menta, clavos de olor y acompañar con un buen almacenamiento hermético de los alimentos.