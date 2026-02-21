Colocar papel film en los estantes de la heladera: por qué recomiendan hacerlo

Mantener la higiene en la cocina es una de las tareas más demandantes, y la heladera suele ser el epicentro de los desafíos domésticos. Desde derrames de mermelada hasta restos de comida que se adhieren al vidrio, la limpieza profunda de este electrodoméstico puede tomar horas.
Sin embargo, un truco casero se ha vuelto viral por su capacidad para simplificar esta labor al extremo: el uso estratégico del papel film en los estantes.
Por qué recomiendan colocar papel film en los estantes de la heladera
El concepto es tan sencillo como brillante. Consiste en recubrir las bandejas o estantes de la heladera con una capa de papel film plástico transparente. De esta manera, el papel actúa como un "escudo protector".
Encontes, cuando ocurre un derrame o se acumula suciedad, en lugar de retirar el estante y frotar con agua y jabón, simplemente se retira el film sucio y se coloca uno nuevo en segundos.
Este método no solo ahorra tiempo, sino que ayuda a mantener la heladera impecable por más tiempo, evitando que los líquidos se filtren hacia los niveles inferiores y causen contaminación cruzada.
Aunque es una solución económica, se recomienda cambiar el film periódicamente para evitar la acumulación de bacterias. Si buscas algo más ecológico, puedes optar por láminas de silicona reutilizables o el truco del papel higiénico.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
Para que este truco casero sea efectivo y seguro, los expertos en organización del hogar recomiendan seguir estos pasos:
- Limpieza Profunda Inicial: antes de colocar el film, es vital limpiar los estantes con una mezcla de agua y bicarbonato de sodio o vinagre. Esto desinfecta y elimina olores previos.
- Secado Total: los estantes deben estar 100% secos. La humedad atrapada bajo el plástico podría fomentar la aparición de moho.
- Adherencia Perfecta: un secreto profesional es guardar el rollo de film en el freezer antes de usarlo; el frío reduce la electricidad estática, haciendo que sea mucho más fácil de manipular y extender sin que se pegue sobre sí mismo.
- No obstruir la ventilación: es fundamental no cubrir las ranuras de circulación de aire para que la heladera siga enfriando de manera eficiente.