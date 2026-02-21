Colocar papel film en los estantes de la heladera: por qué recomiendan hacerlo

Encontes, cuando ocurre un derrame o se acumula suciedad, en lugar de retirar el estante y frotar con agua y jabón, simplemente se retira el film sucio y se coloca uno nuevo en segundos.

Este método no solo ahorra tiempo, sino que ayuda a mantener la heladera impecable por más tiempo, evitando que los líquidos se filtren hacia los niveles inferiores y causen contaminación cruzada.

heladera limpieza trucos.jpg Se recomiendan cambiar el film para evitar la acumulación de bacterias.

Aunque es una solución económica, se recomienda cambiar el film periódicamente para evitar la acumulación de bacterias. Si buscas algo más ecológico, puedes optar por láminas de silicona reutilizables o el truco del papel higiénico.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Para que este truco casero sea efectivo y seguro, los expertos en organización del hogar recomiendan seguir estos pasos: