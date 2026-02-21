El domingo 22 de febrero se llevarán a cabo las elecciones municipales en seis departamentos de la provincia: Maipú, Luján, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael. En estos municipios, 214 escuelas estarán afectadas al acto eleccionario que designará a quienes integren los Concejos Deliberantes de cada comuna; no obstante, no se resentirá el normal funcionamiento de exámenes finales, ni tampoco el cronograma escolar que inicia el miércoles.
Elecciones en seis municipios: la DGE garantizó que no se pierda ningún día de clases
Desde las 8, se abrirán las escuelas para la realización del acto eleccionario. El miércoles inician las clases en Mendoza
Como parte de una acción sostenida, Mendoza realizará un operativo de limpieza y desinfección para dejar en óptimas condiciones las escuelas y mantendrá en funcionamiento el servicio educativo con total normalidad luego de los comicios que se desarrollarán en los municipios mencionados.
Operativos de limpieza, post elecciones
En este sentido, la provincia lleva adelante una política de gestión destinada a asegurar el cumplimiento efectivo de los días de clases previstos en el calendario escolar. Desde 2017, en Mendoza no se pierden jornadas escolares luego de un proceso eleccionario. En aquella oportunidad comenzó a implementarse un operativo de limpieza y desinfección el mismo día en que se desarrollaron los comicios, con el fin de que los estudiantes pudieran asistir a clases al día siguiente.
Para tal fin, los celadores realizarán estas tareas y serán remunerados por los servicios adicionales prestados antes, durante y después de las elecciones.
Al respecto, la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Daniela García, explicó que las instituciones afectadas contarán además con el apoyo de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar ante cualquier eventual inconveniente. Asimismo, detalló que serán 428 los celadores a cargo de la limpieza de los establecimientos y que percibirán $50.000 por las labores realizadas durante el fin de semana.
Cantidad de escuelas afectadas por departamento
- Maipú: 59
- Luján: 46
- Rivadavia: 20
- Santa Rosa: 10
- La Paz: 7
- San Rafael: 72