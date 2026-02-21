Elecciones en seis municipios: la DGE garantizó que no se pierda ningún día de clases

Como parte de una acción sostenida, Mendoza realizará un operativo de limpieza y desinfección para dejar en óptimas condiciones las escuelas y mantendrá en funcionamiento el servicio educativo con total normalidad luego de los comicios que se desarrollarán en los municipios mencionados.

Operativos de limpieza, post elecciones

En este sentido, la provincia lleva adelante una política de gestión destinada a asegurar el cumplimiento efectivo de los días de clases previstos en el calendario escolar. Desde 2017, en Mendoza no se pierden jornadas escolares luego de un proceso eleccionario. En aquella oportunidad comenzó a implementarse un operativo de limpieza y desinfección el mismo día en que se desarrollaron los comicios, con el fin de que los estudiantes pudieran asistir a clases al día siguiente.