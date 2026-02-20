Elecciones: cómo se aplica la veda electoral este fin de semana si solo se vota en 6 municipios

El padrón electoral está habilitado en la página oficial de la Junta Electoral de Mendoza.

Veda electoral por las elecciones en 6 municipios de Mendoza

A partir de las 8 de este viernes rige la veda electoral, pero no en todo Mendoza sino solo en los 6 municipios en los que hay elecciones.

Las prohibiciones y restricciones se rigen por el título XII de la Ley Electoral Provincial que, entre otros puntos, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante el día de elecciones y hasta dos horas después del cierre de los comicios.

Qué no se puede hacer por las elecciones, dónde y cuándo

La aplicación de la veda electoral es territorial. Eso significa que el domingo 22 de febrero están prohibidos:

Los espectáculos populares al aire libre, o en recintos cerrados

populares al aire libre, o en recintos cerrados Fiestas teatrales

teatrales Eventos deportivos -el partido del Deportivo Maipú debió cambiar de día-.

-el partido del Deportivo Maipú debió cambiar de día-. Toda clase de reuniones públicas.

Pero solo en los 6 departamentos que van a elecciones, es decir en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y San Rafael.

Restoran Abrasado Bodega Los Toneles Restoranes pueden ofrecer bebidas alcohólicas junto con sus comidas, aún durante la veda electoral en los municipios en los que hay elecciones. Imagen ilustrativa.

En esos mismos municipios, el día de la elección y hasta las 20 no está permitido tener abiertas tiendas destinadas al expendio de bebidas alcohólicas de cualquier clase.

Sin embargo, sí está permitida la venta de alcohol a los establecimientos que vendan comidas para consumir en el local, en cuyo caso podrá suministrarse bebidas para acompañar las comidas.

La ley electoral prohíbe también el uso y suministro de cualquier bebida alcohólica o con alcohol en los comités políticos y locales de reunión de electores, así como también el reparto de dinero o efectos y la realización de toda clase de juegos de azar.

Deportivo-Maipu-Agropecuario-Fecha-1-Primera-Nacional Por la veda electoral, el partido de Maipú frente a Atlético Rafaela tuvo que cambiar de día. Estaba previsto para el domingo de elecciones.

La veda electoral implica, a su vez, la prohibición a los electores de los municipios en cuestión la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos “desde las 18 del día anterior de la elección hasta la terminación de los comicios”.

En tanto que queda prohibida la aglomeración de tropas o cualquiera ostentación de fuerza armada en el día del sufragio y toda reunión de electorales o depósitos de armas en lugar situado dentro del radio de 100 metros de los lugares habilitados para las elecciones.