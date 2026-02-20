Inicio Política Elecciones
Elecciones: cómo se aplica la veda electoral este fin de semana si solo se vota en 6 municipios

¿Se puede vender alcohol? ¿Y hacer fiestas? Cuáles son las prohibiciones de la veda electoral. Dónde y cuándo rigen este fin de semana de elecciones en Mendoza

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
La veda electoral limita ciertas acciones, especialmente durante el día de elecciones; pero sí se puede acompañar un almuerzo con un vinito.

Comenzó la veda electoral. Este viernes a las 8 terminó la campaña de cara a las elecciones 2026 en 6 municipios de Mendoza: Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia. Este domingo 22 de febrero se elegirán concejales en cada una de esas jurisdicciones.

Ese día se habilitarán 214 escuelas al servicio del proceso electoral. En cada una de ellas habrá 3 efectivos policiales y celadores que se ocuparán de la limpieza durante y después de la jornada de elecciones.

Elecciones 2026
Las elecciones municipales se desarrollarán este domingo 22 de febrero en Maipú, San Rafael, La Paz, Santa Rosa, Luján de Cuyo y Rivadavia.

Las sucursales del Registro Civil de las cabeceras de cada departamento en los que se realizan elecciones estarán abiertas el domingo de 8.30 a 13.30.

El padrón electoral está habilitado en la página oficial de la Junta Electoral de Mendoza.

Veda electoral por las elecciones en 6 municipios de Mendoza

A partir de las 8 de este viernes rige la veda electoral, pero no en todo Mendoza sino solo en los 6 municipios en los que hay elecciones.

Las prohibiciones y restricciones se rigen por el título XII de la Ley Electoral Provincial que, entre otros puntos, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante el día de elecciones y hasta dos horas después del cierre de los comicios.

Qué no se puede hacer por las elecciones, dónde y cuándo

La aplicación de la veda electoral es territorial. Eso significa que el domingo 22 de febrero están prohibidos:

Pero solo en los 6 departamentos que van a elecciones, es decir en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y San Rafael.

Restoran Abrasado Bodega Los Toneles
Restoranes pueden ofrecer bebidas alcohólicas junto con sus comidas, aún durante la veda electoral en los municipios en los que hay elecciones.

En esos mismos municipios, el día de la elección y hasta las 20 no está permitido tener abiertas tiendas destinadas al expendio de bebidas alcohólicas de cualquier clase.

Sin embargo, sí está permitida la venta de alcohol a los establecimientos que vendan comidas para consumir en el local, en cuyo caso podrá suministrarse bebidas para acompañar las comidas.

La ley electoral prohíbe también el uso y suministro de cualquier bebida alcohólica o con alcohol en los comités políticos y locales de reunión de electores, así como también el reparto de dinero o efectos y la realización de toda clase de juegos de azar.

Deportivo-Maipu-Agropecuario-Fecha-1-Primera-Nacional
Por la veda electoral, el partido de Maipú frente a Atlético Rafaela tuvo que cambiar de día. Estaba previsto para el domingo de elecciones.

La veda electoral implica, a su vez, la prohibición a los electores de los municipios en cuestión la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos “desde las 18 del día anterior de la elección hasta la terminación de los comicios”.

En tanto que queda prohibida la aglomeración de tropas o cualquiera ostentación de fuerza armada en el día del sufragio y toda reunión de electorales o depósitos de armas en lugar situado dentro del radio de 100 metros de los lugares habilitados para las elecciones.

