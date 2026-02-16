Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Cambio de día para el partido Deportivo Maipú vs. Atlético Rafaela en calle Vergara

Deportivo Maipú jugará este sábado 21 a las 20 con Atlético Rafaela en el debut en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 2da fecha del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú tendrá su estreno de local ante Atlético Rafaela este sábado a las 20.

Este lunes se confirmó que el partido que deberá afrontar el Deportivo Maipú ante Atlético Rafaela, por la 2da fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, se disputará el sábado 21 a las 20 en calle Vergara. En un principio estaba programado para el día domingo 22 en el mismo horario.

Alexis Matteo Maipu.
Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, está enfocado en el choque ante Atlético Rafaela.

El motivo del cambiose debe a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en el departamento de Maipú y la policía no da seguridad.

Deportivo Maipú tendrá su estreno en calle Vergara en este 2026

Deportivo Maipú tendrá su estreno de local en este 2026 en el torneo de la Primera Nacional, ante Atlético Rafaela. El Cruzado viene de perder 2 a 1 ante Agropecuario en el debut de visitante y previamente fue eliminado en la Copa Argentina por Deportivo Riestra, en la fase inicial.

El club inaugurará la nueva tribuna Norte y las nuevas luminarias. Los dirigentes del Cruzado junto al presidente Hernán Sperdutti, han trabajado mucho en este último tiempo para dejar el estadio en optimas condiciones.

En calle Vergara se espera una gran convocatoria en este primer partido de local para ver en acción al equipo frente a la Crema, que viene de ascender a la Primera Nacional.

Rafaela en su debut igualó sin goles frente a Almagro en lo que fue su estreno de local.

Cuándo fue el último partido del Deportivo Maipú en calle Vergara

La última vez que el Deportivo Maipú jugó de local fue ante Colegiales. Fue el 28 de septiembre de 2025 en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Luego de este partido, en la última fecha le ganó a Atlanta, se clasificó al Reducido y quedó eliminado frente a Estudiantes de Buenos Aires.

