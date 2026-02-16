Cambio de día para el partido Deportivo Maipú vs. Atlético Rafaela en calle Vergara

El club inaugurará la nueva tribuna Norte y las nuevas luminarias. Los dirigentes del Cruzado junto al presidente Hernán Sperdutti, han trabajado mucho en este último tiempo para dejar el estadio en optimas condiciones.

En calle Vergara se espera una gran convocatoria en este primer partido de local para ver en acción al equipo frente a la Crema, que viene de ascender a la Primera Nacional.

Rafaela en su debut igualó sin goles frente a Almagro en lo que fue su estreno de local.

Cuándo fue el último partido del Deportivo Maipú en calle Vergara

La última vez que el Deportivo Maipú jugó de local fue ante Colegiales. Fue el 28 de septiembre de 2025 en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Luego de este partido, en la última fecha le ganó a Atlanta, se clasificó al Reducido y quedó eliminado frente a Estudiantes de Buenos Aires.