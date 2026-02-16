Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 16 de febrero de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 16 de febrero.

A la cabeza: 2660

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 2660

2: 0256

3: 6930

4: 4867

5: 7646

6: 3034

7: 0480

8: 6072

9: 3773

10: 4745

11: 5804

12: 0279

13: 9752

14: 8220

15: 5518

16: 5980

17: 5927

18: 7977

19: 6605

20: 9933

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 16 de febrero de 2026

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 16 de febrero de 2026

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 16 de febrero de 2026

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 16 de febrero de 2026

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: