La base espacial china en una provincia Argentina que inquieta a Estados Unidos

Sin embargo, esta instalación ha generado inquietud en Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han señalado que el control operativo y de seguridad de la estación está en manos de entidades chinas, en particular la China Satellite Launch, Tracking and Control General (CLTC), históricamente vinculada al Ejército Popular de Liberación.

Estacion espacial de Neuquen (2)

La alerta de Estados Unidos

Desde Estados Unidos se ha expresado preocupación por la posibilidad de que estas capacidades puedan tener usos duales, civil y militar, en particular en lo que respecta a la vigilancia satelital y la interceptación de señales, elevando el nivel de tensión en materia de seguridad regional y espacial.

En 2024, el embajador de Estados Unidos en Argentina llegó a cuestionar públicamente la presencia y funciones de personal chino en la estación, lo que motivó respuestas oficiales de China subrayando el carácter civil y abierto del proyecto y su cooperación con científicos internacionales.

Este debate refleja una multipolaridad emergente en el espacio exterior. Por primera vez, un actor extraoccidental instala e opera una infraestructura espacial crítica fuera de su territorio, en abierta competencia con la influencia tradicional de Estados Unidos y sus aliados. La estación de Neuquén simboliza así la transición de un sistema espacial dominado por unas pocas potencias tradicionales hacia un escenario más diverso, donde países como China amplían su presencia científica y estratégica en el hemisferio sur.