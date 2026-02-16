A lo largo de la historia del cine, Hollywood se ha encargado de retratar a diversos países del mundo en base a diversos estereotipos y prejuicios.
Así veía Hollywood a la Argentina en los años 40: la película fue prohibida
Esta película refleja la visión de Hollywood sobre Argentina y pocas personas saben que esta cinta estuvo prohibida en nuestro país
Por ejemplo, durante muchos años los yankees creyeron que en Brasil todos andaban con frutas en la cabeza (como Carmen Miranda) o que todos vivían en una favela.
Algo similar le pasó a la Argentina, ya que en los años 40 se estrenó una película que buscó retratar a nuestro país como un destino caribeño.
¿Cómo veía Hollywood a la Argentina en los años 40?
En 1940 se estrenó la película "Down Argentine Way" (aquí conocida como "Serenata Argentina") donde hay una escena de baile que condensa cómo los yankees imaginaban a la Argentina en aquella época.
Esta película fue producida por Darryl F. Zanuck y dirigida por Irving Cummings. Además, fue escrita por Darrell Ware y Karl Tunberg, y la trama nos nuestra a una mujer estadounidense, interpretada por Betty Grable, que se enamora del argentino Ricardo Quintana (Don Ameche, quien ni siquiera era argentino, sino que era hijo de un italiano y de una alemana), un criador de caballos, hijo de un famoso productor argentino conocido por sus caballos saltadores. Sin embargo, una enemistad de larga data entre los padres de ambos personajes les impide mantener cualquier tipo de relación.
Además, esta producción contó con la participación especial de la cantante Carmen Miranda en su primera película en Estados Unidos.
La película recibió críticas positivas por el público estadounidense, y recibió tres nominaciones para la 13.ª edición de los Óscar. Sin embargo, la producción fue muy criticada en Brasil, y fue incluso prohibida en Argentina.
En diciembre de 2014, la película fue seleccionada para su preservación por el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada "cultural, histórica o estéticamente significativa" por la organización.
Esta película no se puede ver en ninguna plataforma de streaming, pero si está disponible en YouTube.