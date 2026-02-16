Así veía Hollywood a la Argentina en los años 40: la película fue prohibida

¿Cómo veía Hollywood a la Argentina en los años 40?

En 1940 se estrenó la película "Down Argentine Way" (aquí conocida como "Serenata Argentina") donde hay una escena de baile que condensa cómo los yankees imaginaban a la Argentina en aquella época.

Down Argentine Way "Down Argentine Way", estrenada en 1940.

Esta película fue producida por Darryl F. Zanuck y dirigida por Irving Cummings. Además, fue escrita por Darrell Ware y Karl Tunberg, y la trama nos nuestra a una mujer estadounidense, interpretada por Betty Grable, que se enamora del argentino Ricardo Quintana (Don Ameche, quien ni siquiera era argentino, sino que era hijo de un italiano y de una alemana), un criador de caballos, hijo de un famoso productor argentino conocido por sus caballos saltadores. Sin embargo, una enemistad de larga data entre los padres de ambos personajes les impide mantener cualquier tipo de relación.

Además, esta producción contó con la participación especial de la cantante Carmen Miranda en su primera película en Estados Unidos.

La película recibió críticas positivas por el público estadounidense, y recibió tres nominaciones para la 13.ª edición de los Óscar. Sin embargo, la producción fue muy criticada en Brasil, y fue incluso prohibida en Argentina.

En diciembre de 2014, la película fue seleccionada para su preservación por el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada "cultural, histórica o estéticamente significativa" por la organización.

Embed - Down Argentine Way - Betty Grable & Don Ameche - "Down Argentine Way"

Esta película no se puede ver en ninguna plataforma de streaming, pero si está disponible en YouTube.