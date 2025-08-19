Carmen Miranda Carmen Miranda nació en Portugal, pero a los 10 meses de edad se mudó a Brasil.

En Argentina llegó a trabajar con cantantes como Francisco Alves, Mário Reis y el mandolina Luperce Miranda. A finales de los años 30 protagonizó la comedia musical Banana da Terra, donde apareció caracterizada como una baiana, y de esta manera se hizo famosa a nivel internacional.

En 1940, Carmen Miranda hizo su debut en Hollywood con la película Down Argentine Way, con Don Ameche y Betty Grable. En 1945 ya era la mujer mejor pagada en los Estados Unidos. Su belleza, y su talento para actuar, cantar y bailar la convirtieron en la favorita de muchos productores.

Hizo un total de 14 películas en Hollywood entre 1940 y 1953, y se convirtió en un verdadero ícono de la cultura brasilera.

¿Cómo falleció Carmen Miranda?

Carmen Miranda falleció de un infarto cardíaco tras una aparición en el programa de televisión The Jimmy Durante Show. La intérprete de Chica Chica Boom Chic terminó un número artístico y sufrió un pequeño infarto.

Embed - Carmen Miranda - The Jimmy Durante Show | LEGENDADO

Jimmy Durante estaba a su lado y la ayudó a mantenerse en pie. Miranda sonrió, saludó al público y salió del escenario por última vez. Murió a la mañana siguiente del 5 de agosto de 1955, a la edad de 46 años.

La causa oficial de su muerte fue caratulada como toxemia (toxinas en la sangre). Su cuerpo fue trasladado a Brasil y el Gobierno del país declaró un período de luto. Fue enterrada en el cementerio de São João Batista en Río de Janeiro, Brasil.