Aplicar hielo en las ojeras: ¿un truco efectivo para la piel o un riesgo innecesario?

Las redes sociales y plataformas como TikTok e Instagram han impulsado tendencias en el cuidado de la piel. Muchas veces usando productos de farmacia, aunque en ocasiones se emplean tratamientos caseros sin respaldo de profesionales. Desde aplicar limón para aclarar la piel de las axilas, hacerse una mascarilla facial con café, o incluso aplicar hielo en las ojeras.
El Face Icing es una técnica de que consiste en aplicar hielo sobre el rostro con el objetivo de reducir la inflamación, cerrar los poros y disminuir las ojeras. Esta práctica se ha viralizado en redes gracias a su aparente facilidad.
Beneficios de aplicar hielo en la piel
Según un artículo de la Clinica Dr. Jaime Vilar, aplicar hielo en el rostro tiene un efecto antiinflamatorio. El frío contrae los vasos sanguíneos, lo que puede reducir la inflamación y el enrojecimiento de la piel. También, ayuda a cerrar los poros temporalmente, lo que puede dar una apariencia más suave y uniforme a la piel.
El frío hace que la sangre suba a la superficie, lo que alivia y reafirma la piel. El frío puede ayudar a reducir la hinchazón y las ojeras, especialmente si se combina con un buen descanso. Algunos de sus beneficios son:
- Activar la circulación.
- Disminuir la hinchazón facial y debajo de los ojos.
- Reducir ojeras.
- Cerrar los poros.
- Aliviar piel irritada.
- Combatir el acné.
- Atenuar signos de envejecimiento.
¿Tiene desventajas?
Los expertos afirman que si bien es cierto que el hielo tiene propiedades antiinflamatorias, aplicar hielo directamente sobre la piel puede tener consecuencias negativas. El contacto prolongado con el hielo puede causar quemaduras por frío, sobre todo en pieles sensibles. También, puede irritar la piel, si se tiene alguna afección cutánea preexistente.
Por otro lado, el frío puede extraer la humedad de la piel, dejándola seca y tirante. A su vez, puede aparecer un efecto rebote: al retirar el hielo, los vasos sanguíneos se dilatan, lo que puede causar un efecto rebote y aumentar la inflamación a largo plazo.
Alternativas
Existen otras opciones más seguras y efectivas para la piel. Las mascarillas faciales hidratantes pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la apariencia de la piel.
Los rodillos de cuarzo son útiles para reducir la hinchazón y mejorar la circulación sanguínea. Además, existen dispositivos específicos para el cuidado de la piel que usan agua fría o gel para proporcionar un efecto refrescante sin los riesgos del hielo.