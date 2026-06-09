Aplicar hielo en las ojeras: ¿un truco efectivo para la piel o un riesgo innecesario?

tratamiento de belleza Antes de aplicar cualquier tratamiento de belleza, consulta con un dermatólogo, cosmetólogo o cualquier especialista. Imagen: Pixabay.

El frío hace que la sangre suba a la superficie, lo que alivia y reafirma la piel. El frío puede ayudar a reducir la hinchazón y las ojeras, especialmente si se combina con un buen descanso. Algunos de sus beneficios son:

Activar la circulación.

Disminuir la hinchazón facial y debajo de los ojos.

Reducir ojeras.

Cerrar los poros.

Aliviar piel irritada.

Combatir el acné.

Atenuar signos de envejecimiento.

¿Tiene desventajas?

Los expertos afirman que si bien es cierto que el hielo tiene propiedades antiinflamatorias, aplicar hielo directamente sobre la piel puede tener consecuencias negativas. El contacto prolongado con el hielo puede causar quemaduras por frío, sobre todo en pieles sensibles. También, puede irritar la piel, si se tiene alguna afección cutánea preexistente.

Por otro lado, el frío puede extraer la humedad de la piel, dejándola seca y tirante. A su vez, puede aparecer un efecto rebote: al retirar el hielo, los vasos sanguíneos se dilatan, lo que puede causar un efecto rebote y aumentar la inflamación a largo plazo.

hielo Existen otras opciones más seguras y efectivas que no incluyen hielo sobre la piel.

Alternativas

Existen otras opciones más seguras y efectivas para la piel. Las mascarillas faciales hidratantes pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la apariencia de la piel.

Los rodillos de cuarzo son útiles para reducir la hinchazón y mejorar la circulación sanguínea. Además, existen dispositivos específicos para el cuidado de la piel que usan agua fría o gel para proporcionar un efecto refrescante sin los riesgos del hielo.