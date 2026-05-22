Cómo cubrir las ojeras oscuras como un maquillador profesional

mujer con ojeras La alimentación desequilibrada, los problemas de circulación y la retención de líquidos son las principales causas de la aparición de ojeras. Imagen: Pexels.

Dependiendo del color de la piel de cada uno, las ojeras se pueden ver de color azul, violeta, marrón, oscuro o gris. También, hay que tener en cuenta que estas marcas son más comunes en personas con tonos de piel más oscura, y que afectan más a las personas de color que a las de piel blanca.

Consejos para maquillar las ojeras como lo hacen las maquilladoras

El primer paso para cualquier maquillaje es una buena limpieza, con los productos que sueles utilizar para tu tipo de piel, limpiadores o agua micelar. Luego, los expertos de Loreal Paris sostienen que hay que preparar la piel con crema y contorno de ojos. Espera que el producto se adhiera al rostro y luego comienza con el maquillaje.

Uno de los errores comunes con el corrector de ojeras, es no usar el tono adecuado. Esto puede hacer que se destaquen aún más, logrando el efecto contrario al que buscas.

Lo ideal es que el tono del producto sea ligeramente más claro que tu base de maquillaje, para así ocultar al máximo las ojeras y darle luz a tu mirada. Uno o dos tonos como máximo, pues si usas un tono muy por debajo de tu color de piel no funcionará.

corrector de ojeras Antes de comenzar con el maquillaje es importante hidratar bien la piel.

"Si tus ojeras tienden a un color oscuro y están levemente hundidas, buscá un corrector más anaranjado. Si tus ojeras tienden al violeta un corrector levemente morado es lo que necesitas", revela el artículo de la marca de maquillaje.

Aplicación

Aplica poca cantidad de corrector de ojeras en la zona oscura, donde la zona está más marcada. Comienza desde el lagrimal en sentido hacia la sien. Difumina con ayuda de una broca o una esponja a toquecitos.

Las maquilladoras profesionales mezclan un poco de corrector con base de maquillaje. Aplica a toquecitos en toda la zona para que no se note la diferencia en donde empieza uno, y el otro producto.