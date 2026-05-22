Cómo cubrir las ojeras oscuras como un maquillador profesional

Con la edad, la genética, pero también el cansancio, las ojeras pueden oscurecerse o hacerse más profundas. En ocasiones nos maquillamos y no alcanzamos a cubrirlas, o incluso empeoramos la situación y se ven blancas. Con la ayuda de algunos hábitos saludables, y la magia del maquillaje, puedes aprender a cubrirlas como un maquillador profesional.
Las ojeras dan una apariencia de cansancio y hasta de envejecimiento, y son manchas oscuras que se forman debajo de los ojos debido a la acumulación de grasas, toxinas y agua. Se tornan visibles porque la piel de esa zona es la más fina del cuerpo (por eso también el tono azulado de los vasos sanguíneos se transparenta más).
¿Por qué aparecen las ojeras?
Algunas de las causas que explican la aparición de las ojeras son: estrés, ansiedad, pocas horas de sueño, tabaquismo o consumo de alcohol, problemas hormonales o de circulación, hiperpigmentación, deshidratación, alergias, ausencia de ciertos nutrientes, entre otros factores.
Dependiendo del color de la piel de cada uno, las ojeras se pueden ver de color azul, violeta, marrón, oscuro o gris. También, hay que tener en cuenta que estas marcas son más comunes en personas con tonos de piel más oscura, y que afectan más a las personas de color que a las de piel blanca.
Consejos para maquillar las ojeras como lo hacen las maquilladoras
El primer paso para cualquier maquillaje es una buena limpieza, con los productos que sueles utilizar para tu tipo de piel, limpiadores o agua micelar. Luego, los expertos de Loreal Paris sostienen que hay que preparar la piel con crema y contorno de ojos. Espera que el producto se adhiera al rostro y luego comienza con el maquillaje.
Uno de los errores comunes con el corrector de ojeras, es no usar el tono adecuado. Esto puede hacer que se destaquen aún más, logrando el efecto contrario al que buscas.
Lo ideal es que el tono del producto sea ligeramente más claro que tu base de maquillaje, para así ocultar al máximo las ojeras y darle luz a tu mirada. Uno o dos tonos como máximo, pues si usas un tono muy por debajo de tu color de piel no funcionará.
"Si tus ojeras tienden a un color oscuro y están levemente hundidas, buscá un corrector más anaranjado. Si tus ojeras tienden al violeta un corrector levemente morado es lo que necesitas", revela el artículo de la marca de maquillaje.
Aplicación
Aplica poca cantidad de corrector de ojeras en la zona oscura, donde la zona está más marcada. Comienza desde el lagrimal en sentido hacia la sien. Difumina con ayuda de una broca o una esponja a toquecitos.
Las maquilladoras profesionales mezclan un poco de corrector con base de maquillaje. Aplica a toquecitos en toda la zona para que no se note la diferencia en donde empieza uno, y el otro producto.