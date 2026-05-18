Para qué sirven las mascarillas faciales led que son furor en redes sociales

Una mascarilla de luz led es un dispositivo para el rostro que emplea diferentes longitudes de onda de luz para tratar y mejorar el aspecto de la piel. Está equipada con una serie de leds que emiten luces de varios colores, cada una con propiedades específicas para abordar diferentes problemas de la piel.

La luz roja, azul, verde y amarilla, son las más comunes y cada una tiene un propósito particular, que puede ir desde mejorar las pieles con acné hasta estimular el colágeno. No son invasivas ni dolorosas, al contrario, son tratamientos suaves que se usan durante un tiempo determinado para proporcionar resultados visibles con el uso cotidiano.