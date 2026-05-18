Si seguís a creadoras de contenido de belleza en redes sociales, seguramente ya viste las mascarillas faciales led que se volvieron tendencia en el último tiempo. Aunque son muy populares entre especialistas del cuidado de la piel e influencers, todavía muchas personas no conocen bien qué son, cómo funcionan y para qué sirven.
Para qué sirven las mascarillas faciales led que son furor en redes sociales
Ahora las limpiezas faciales llevan cremas, sérums, y agregan mascarillas led. ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Tienen contraindicaciones?
Una mascarilla de luz led es un dispositivo para el rostro que emplea diferentes longitudes de onda de luz para tratar y mejorar el aspecto de la piel. Está equipada con una serie de leds que emiten luces de varios colores, cada una con propiedades específicas para abordar diferentes problemas de la piel.
La luz roja, azul, verde y amarilla, son las más comunes y cada una tiene un propósito particular, que puede ir desde mejorar las pieles con acné hasta estimular el colágeno. No son invasivas ni dolorosas, al contrario, son tratamientos suaves que se usan durante un tiempo determinado para proporcionar resultados visibles con el uso cotidiano.
Beneficios de las mascarillas led
Según un artículo de Clínica Magna Salud, dependiendo el color de la luz led es su funcionalidad:
- Azul: combate las bacterias y calma pieles irritadas o sensibles. Es ideal para el acné.
- Roja: estimula la producción de colágeno y la reducción de poros.
- Verde: nutre y regenera la piel. Produce un efecto unificador y blanqueador.
- Amarilla: oxigena tejidos, descompone los pigmentos y mejora la circulación.
- Violeta: combinación de beneficios de la luz roja y azul.
- Azul claro: mejora metabolismo de la piel.
- Blanca: actúa contra las arrugas y líneas de expresión.
¿Existe alguna contraindicación para realizarse tratamientos con la mascarilla led?
No se recomienda este tratamiento a personas con antecedentes de cáncer, heridas en la zona a tratar, epilepsia, historial de queloides, quienes tienen marcapasos, enfermedades autoinmunes como lupus o pirfiria, urticaria solar o fotosensibilidad a la luz led.
Es importante que las personas que quieran incorporar este tratamiento consulten en una clínica dermatológica o con profesionales especializados. Así, podrán evaluar las necesidades de la piel, recomendar el tipo de mascarilla, la frecuencia de uso y los cuidados adecuados.