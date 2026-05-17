Adiós al clean look: el aussie girl makeup es la nueva tendencia de maquillaje

Aussie girl make up El aussie girl make up es un maquillaje natural, pero con un bronceado marcado.

Tanielle Jai, maquilladora de Queensland sostiene que este tipo de maquillaje se gestó en la industria de belleza australiana en los sets de fotografía durante las producciones fotográficas. "Muchos de los looks virales que ves se crean en los platós para campañas publicitarias, donde los maquilladores se centran en conseguir que la piel luzca fresca, bronceada y natural ante la cámara", afirmó.

Tendencias de maquillaje: aussie girl makeup

Ambas expertas coincidieron que este estilo glamuroso de las chicas australianas se puede describir con tres adjetivos: cálido, bronceado y natural. El elemento más importante para este maquillaje es el bronceador o bronzer (obviamente). Aquí se aplica por todas partes, incluso donde normalmente su usaría otro producto.

Cientos de influencers y creadoras de contenido de belleza se han sumado a la tendencia, compartiendo tutoriales y cómo recrearlo en casa con los productos de maquillaje que tenemos. A continuación, exploramos los pasos a seguir.

Pasos a seguir

Lo primero y más importante es preparar la piel, realizar la limpieza adecuada con tus productos de confianza (puede ser agua micelar + limpiador). Luego, es fundamental aplicar la crema humectante para tu tipo de piel.

El paso siguiente es aplicar la base de maquillaje, mejor si es una fórmula ligera, luminosa y moldeable. Aplica correctos unicamente donde sea necesario. Ahora llega la parte más importante: aplicar bronzer en todo el rostro, pero sin que quede con aspecto embarrado.

maquillaje chicas australianas El protagonista de este maquillaje es el bronzer.

Para eso tienes que aplicar el producto con una brocha, esponjas de maquillaje (beauty blender) o incluso con los dedos, siempre dando pequeños toquecitos para que se funda mejor con la piel y el acabado quede más natural. Lo ideal es evitar arrastrar el producto con movimientos rápidos o largos, ya que eso puede dejar marcas y quitar cobertura en algunas zonas.

Si bien aplicas bronzer en todo el rostro, puedes resaltar la zona de los pómulos, la parte inferior de la barbilla y la parte superior de la frente. Finaliza el maquillaje con un toque de colorete en crema.

Los ojos deben mantenerse en la misma línea, de hecho recomiendan prescindir de la sombra de ojos y usar bronceador en su lugar. Aplica máscara de pestañas marrón o negra. Por último, delinea los labios con un lápiz delineador un tono más oscuro que tu color natural, difumínalo, y aplica gloss.