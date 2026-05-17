El clean look fue una técnica de maquillaje que se popularizó en 2022 y consistía en conseguir un efecto piel muy iluminada, con un ligero y saludable toque de color, pero que parezca que no hay maquillaje. Sin embargo, en el universo de la belleza las tendencias cambian constantemente.
Adiós al clean look: el aussie girl makeup es la nueva tendencia de maquillaje
Este estilo de maquillaje se perfila como una de las grandes tendencias este 2026. ¿Quiéres aprender cómo se hace?
Esta temporada, el "aussie girl makeup" viene ganando protagonismo en las redes sociales. Se trata de un glamour australiano con una estética minimalista pero que imita el bronceado natural del verano de una forma sofisticada. Ya tiene la aprobación de maquilladores profesionales, y se puede recrear en el día a día porque es fácil recrearlo.
En conversación con Who What Wear, Bronte Scullion, maquilladora australiana establecida en Nueva York, este es uno de los estilos de maquillaje más comunes en la industria de la belleza australiana. "Está profundamente influenciado por el sol y el calor que nos rodea en Australia, lo que se refleja en nuestra forma de maquillarnos, priorizando una piel radiante, bronceada y de aspecto suave", comentó la experta.
Tanielle Jai, maquilladora de Queensland sostiene que este tipo de maquillaje se gestó en la industria de belleza australiana en los sets de fotografía durante las producciones fotográficas. "Muchos de los looks virales que ves se crean en los platós para campañas publicitarias, donde los maquilladores se centran en conseguir que la piel luzca fresca, bronceada y natural ante la cámara", afirmó.
Tendencias de maquillaje: aussie girl makeup
Ambas expertas coincidieron que este estilo glamuroso de las chicas australianas se puede describir con tres adjetivos: cálido, bronceado y natural. El elemento más importante para este maquillaje es el bronceador o bronzer (obviamente). Aquí se aplica por todas partes, incluso donde normalmente su usaría otro producto.
Cientos de influencers y creadoras de contenido de belleza se han sumado a la tendencia, compartiendo tutoriales y cómo recrearlo en casa con los productos de maquillaje que tenemos. A continuación, exploramos los pasos a seguir.
Pasos a seguir
Lo primero y más importante es preparar la piel, realizar la limpieza adecuada con tus productos de confianza (puede ser agua micelar + limpiador). Luego, es fundamental aplicar la crema humectante para tu tipo de piel.
El paso siguiente es aplicar la base de maquillaje, mejor si es una fórmula ligera, luminosa y moldeable. Aplica correctos unicamente donde sea necesario. Ahora llega la parte más importante: aplicar bronzer en todo el rostro, pero sin que quede con aspecto embarrado.
Para eso tienes que aplicar el producto con una brocha, esponjas de maquillaje (beauty blender) o incluso con los dedos, siempre dando pequeños toquecitos para que se funda mejor con la piel y el acabado quede más natural. Lo ideal es evitar arrastrar el producto con movimientos rápidos o largos, ya que eso puede dejar marcas y quitar cobertura en algunas zonas.
Si bien aplicas bronzer en todo el rostro, puedes resaltar la zona de los pómulos, la parte inferior de la barbilla y la parte superior de la frente. Finaliza el maquillaje con un toque de colorete en crema.
Los ojos deben mantenerse en la misma línea, de hecho recomiendan prescindir de la sombra de ojos y usar bronceador en su lugar. Aplica máscara de pestañas marrón o negra. Por último, delinea los labios con un lápiz delineador un tono más oscuro que tu color natural, difumínalo, y aplica gloss.