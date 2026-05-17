POZO VACANTE 6 aciertos ($724.240.469)

15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $388.051,16

445 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.316,52

6.033 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.200

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1354 del domingo 17 de mayo

BRINCO JUNIOR

00 - 04 - 11 - 31 - 36 - 37

3 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.698.234,98

brinco resultados sorteo ganadores Brinco: los resultados del sorteo 1354 del domingo 17 de mayo.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21