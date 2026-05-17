Por qué no se debe colocar una cinta de color en la valija antes de viajar y cuál es el riesgo

Preparar el equipaje es uno de los momentos más importantes antes de iniciar un viaje. Con el miedo latente de perder las pertenencias en el aeropuerto, miles de pasajeros repiten un clásico truco casero: atar un pañuelo, un moño o una cinta de color en la manija de su valija para identificarla. Sin embargo, este es un error que puede costarte caro.
Si querés garantizar la seguridad de tus pertenencias en cada viaje sin comprometer la logística del aeropuerto, debes olvidar este truco y recurrir a otras alternativas.
El peligro de colocar una cinta de color en tu valija antes de viajar
Lo que parece una solución inteligente es, según los expertos en seguridad aeroportuaria, un grave error que puede arruinar tus vacaciones.
El primer gran riesgo no tiene que ver con los robos, sino con la tecnología de los aeropuertos. Hoy en día, el procesamiento del equipaje está casi completamente automatizado. Con la cinta o el pañuelo, corres el riesgo que se tape el código de barras, el escáner no podrá leer la cinta y tu valija se desviará.
Además, los flecos o nudos sueltos pueden engancharse en los engranajes de las cintas transportadoras, lo que puede romper las manijas o directamente rajar la tela del tu valija.
Desde el punto de vista de la seguridad, las cintas llamativas producen el efecto inverso al deseado. En lugar de proteger tu equipaje, lo convierten en un blanco para los delincuentes.
Sucede que las organizaciones dedicadas al robo de equipaje buscan valijas que se distingan fácilmente entre la multitud para marcar el objetivo, abrirlo rápidamente en zonas ciegas y volverlo a cerrar.
Por último, y por más insólito que parezca, debes saber que cientos de personas compran los mismos accesorios en los comercios de la terminal. Es sumamente común que otro viajero se confunda y se lleve tu valija por error.
Cómo proteger tu valija de forma segura
-
Fundas completas para valijas: vienen con diseños únicos y personalizados, protegen el equipaje de rayones y no tienen partes sueltas que puedan engancharse.
Etiquetas de identificación rígidas: usá un tag de equipaje con solapa para que tus datos personales no queden expuestos a simple vista.
Rastreadores satelitales: colocar un dispositivo de geolocalización (como un AirTag o SmartTag) dentro de la valija es la forma más moderna y eficiente de saber dónde está tu equipaje en tiempo real.