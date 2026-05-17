Por qué no se debe colocar una cinta de color en la valija antes de viajar y cuál es el riesgo

El peligro de colocar una cinta de color en tu valija antes de viajar

Lo que parece una solución inteligente es, según los expertos en seguridad aeroportuaria, un grave error que puede arruinar tus vacaciones.

El primer gran riesgo no tiene que ver con los robos, sino con la tecnología de los aeropuertos. Hoy en día, el procesamiento del equipaje está casi completamente automatizado. Con la cinta o el pañuelo, corres el riesgo que se tape el código de barras, el escáner no podrá leer la cinta y tu valija se desviará.

Además, los flecos o nudos sueltos pueden engancharse en los engranajes de las cintas transportadoras, lo que puede romper las manijas o directamente rajar la tela del tu valija.

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Desde el punto de vista de la seguridad, las cintas llamativas producen el efecto inverso al deseado. En lugar de proteger tu equipaje, lo convierten en un blanco para los delincuentes.

Sucede que las organizaciones dedicadas al robo de equipaje buscan valijas que se distingan fácilmente entre la multitud para marcar el objetivo, abrirlo rápidamente en zonas ciegas y volverlo a cerrar.

Por último, y por más insólito que parezca, debes saber que cientos de personas compran los mismos accesorios en los comercios de la terminal. Es sumamente común que otro viajero se confunda y se lleve tu valija por error.

Cómo proteger tu valija de forma segura