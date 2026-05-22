Dejaban una bicicleta de anzuelo para atrapar y golpear a ladrones

ladrones biciceltas La pareja que atacaba a los ladrones.

Ladrones atrapados

La pareja dejaba la bicicleta visible y sin candado en el jardín delantero de su casa en Estados Unidos. Esperaban adentro hasta que una persona intentara llevársela. En ese momento, irrumpían en el lugar y golpeaban al individuo con los bates.

Al menos 4 casos fueron documentados por las autoridades, aunque vecinos hablaron de más incidentes. Los ladrones sufrieron lesiones de diversa consideración, algunas requirieron atención hospitalaria, aunque ninguna fue de carácter grave o mortal. La pareja filmaba los ataques y los publicaba en plataformas como YouTube y Facebook.

Embed - Visalia couple faces charges after assaulting with baseball bats

En enero de 2020, la Policía de Estados Unidos arrestó a la pareja tras una investigación que incluyó el análisis de los videos publicados. Fueron acusados de asalto con arma mortal y conspiración. Las imágenes captadas por ellos mismos resultaron clave para vincularlos con los hechos. En uno de los registros se observa cómo un hombre toma la bicicleta y, segundos después, es confrontado y golpeado por ambos.

Finalmente, la pareja que atrapaba ladrones enfrentó las consecuencias judiciales de sus actos, aunque los cargos principales fueron resueltos rápidamente porque no le declararon la responsabilidad penal.