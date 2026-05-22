En Estados Unidos, una pareja decidió tomar la justicia por su mano ante los constantes robos en su barrio. CoreyCornutt (25) y Savannah Grillot (29) idearon un plan que consistía en dejar una bicicleta sin seguro en el frente de su casa como señuelo para los ladrones y luego atacarlos.
Dejaban una bicicleta de anzuelo para atrapar y golpear a ladrones
La pareja se filmaba y subía a las redes sociales los videos golpeando a los ladrones con bates de béisbol
Entre julio y noviembre de 2019, según la Policía de California, repitieron esta estrategia en múltiples ocasiones. Cuando alguien intentaba robar la bicicleta, la pareja salía rápidamente de su vivienda armada con bates y agredía a los presuntos ladrones.
Los incidentes generaron gran atención mediática por su carácter vigilante y el uso de videos como evidencia. A tal punto que terminaron detenidos, pero luego zafaron de la casua penal.
Ladrones atrapados
La pareja dejaba la bicicleta visible y sin candado en el jardín delantero de su casa en Estados Unidos. Esperaban adentro hasta que una persona intentara llevársela. En ese momento, irrumpían en el lugar y golpeaban al individuo con los bates.
Al menos 4 casos fueron documentados por las autoridades, aunque vecinos hablaron de más incidentes. Los ladrones sufrieron lesiones de diversa consideración, algunas requirieron atención hospitalaria, aunque ninguna fue de carácter grave o mortal. La pareja filmaba los ataques y los publicaba en plataformas como YouTube y Facebook.
En enero de 2020, la Policía de Estados Unidos arrestó a la pareja tras una investigación que incluyó el análisis de los videos publicados. Fueron acusados de asalto con arma mortal y conspiración. Las imágenes captadas por ellos mismos resultaron clave para vincularlos con los hechos. En uno de los registros se observa cómo un hombre toma la bicicleta y, segundos después, es confrontado y golpeado por ambos.
Finalmente, la pareja que atrapaba ladrones enfrentó las consecuencias judiciales de sus actos, aunque los cargos principales fueron resueltos rápidamente porque no le declararon la responsabilidad penal.