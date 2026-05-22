Un hombre de 41 años, apodado por los investigadores como el “Rey del Viagra ”, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires acusado de robar medicamentos de un laboratorio en el que trabajaba para luego venderlos de manera ilegal a través de redes sociales y WhatsApp.
Atraparon al "Rey del Viagra" con 8.000 pastillas robadas: estuvo escondiéndose durante 3 años
El detenido tiene 41 años y cayó este viernes tras una investigación iniciada en 2023. En los allanamientos secuestraron, además del Viagra, etiquetas y un auto
De acuerdo con fuentes policiales y Noticias Argentinas, el sospechoso sustraía comprimidos de sildenafil y tadalafil desde el sector de producción del laboratorio ubicado sobre la calle Tres Arroyos al 1800, en el barrio porteño de Paternal.
La causa avanzó luego de una investigación que comenzó en 2023, cuando efectivos policiales detectaron publicaciones y movimientos vinculados a la comercialización irregular de este tipo de medicamentos por internet. A partir del seguimiento del acusado, los investigadores comprobaron frecuentes traslados y maniobras de venta clandestina.
Allanamientos y secuestro de miles de comprimidos de Viagra
Durante los procedimientos realizados tanto en el laboratorio como en la vivienda del detenido, ubicada en Vélez Sarsfield al 100, en Barracas, la Policía secuestró 8613 pastillas de tadalafil y sildenafil.
Además, encontraron stickers, etiquetas, cajas y frascos utilizados para el embalaje de los productos, junto con otros 13 kilos de medicamentos.
En los operativos también fueron incautados distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308.
Según la investigación, el hombre no solo robaba los comprimidos, sino que también los fraccionaba y rotulaba para comercializarlos fuera de los canales legales habilitados.
Ahora, la Justicia busca determinar el alcance de la maniobra y si existían otras personas involucradas en la distribución de los medicamentos ilegales.