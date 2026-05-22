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Venta clandestina de medicamentos

Atraparon al "Rey del Viagra" con 8.000 pastillas robadas: estuvo escondiéndose durante 3 años

El detenido tiene 41 años y cayó este viernes tras una investigación iniciada en 2023. En los allanamientos secuestraron, además del Viagra, etiquetas y un auto

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
Durante 3 años estuvo escondiéndose el Rey del Viagra. Robó más de 8.000 pastillas de un laboratorio. Imagen ilustrativa de IA. 

Durante 3 años estuvo escondiéndose el "Rey del Viagra". Robó más de 8.000 pastillas de un laboratorio. Imagen ilustrativa de IA. 

Un hombre de 41 años, apodado por los investigadores como el “Rey del Viagra ”, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires acusado de robar medicamentos de un laboratorio en el que trabajaba para luego venderlos de manera ilegal a través de redes sociales y WhatsApp.

De acuerdo con fuentes policiales y Noticias Argentinas, el sospechoso sustraía comprimidos de sildenafil y tadalafil desde el sector de producción del laboratorio ubicado sobre la calle Tres Arroyos al 1800, en el barrio porteño de Paternal.

La causa avanzó luego de una investigación que comenzó en 2023, cuando efectivos policiales detectaron publicaciones y movimientos vinculados a la comercialización irregular de este tipo de medicamentos por internet. A partir del seguimiento del acusado, los investigadores comprobaron frecuentes traslados y maniobras de venta clandestina.

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Parte de la medicaci&oacute;n secuestrada. Foto: gentileza&nbsp;

Parte de la medicación secuestrada. Foto: gentileza

Allanamientos y secuestro de miles de comprimidos de Viagra

Durante los procedimientos realizados tanto en el laboratorio como en la vivienda del detenido, ubicada en Vélez Sarsfield al 100, en Barracas, la Policía secuestró 8613 pastillas de tadalafil y sildenafil.

Además, encontraron stickers, etiquetas, cajas y frascos utilizados para el embalaje de los productos, junto con otros 13 kilos de medicamentos.

En los operativos también fueron incautados distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308.

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Al Rey del Viagra lo atraparon despu&eacute;s de 3 a&ntilde;os de operativos de b&uacute;squeda. Foto: gentileza&nbsp;

Al Rey del Viagra lo atraparon después de 3 años de operativos de búsqueda. Foto: gentileza

Según la investigación, el hombre no solo robaba los comprimidos, sino que también los fraccionaba y rotulaba para comercializarlos fuera de los canales legales habilitados.

Ahora, la Justicia busca determinar el alcance de la maniobra y si existían otras personas involucradas en la distribución de los medicamentos ilegales.

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