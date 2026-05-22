Atraparon al "Rey del Viagra" con 8.000 pastillas robadas: estuvo escondiéndose durante 3 años

viagra 2 Parte de la medicación secuestrada. Foto: gentileza

Allanamientos y secuestro de miles de comprimidos de Viagra

Durante los procedimientos realizados tanto en el laboratorio como en la vivienda del detenido, ubicada en Vélez Sarsfield al 100, en Barracas, la Policía secuestró 8613 pastillas de tadalafil y sildenafil.

Además, encontraron stickers, etiquetas, cajas y frascos utilizados para el embalaje de los productos, junto con otros 13 kilos de medicamentos.

En los operativos también fueron incautados distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308.

viagra Al Rey del Viagra lo atraparon después de 3 años de operativos de búsqueda. Foto: gentileza

Según la investigación, el hombre no solo robaba los comprimidos, sino que también los fraccionaba y rotulaba para comercializarlos fuera de los canales legales habilitados.

Ahora, la Justicia busca determinar el alcance de la maniobra y si existían otras personas involucradas en la distribución de los medicamentos ilegales.