Lo que prometía ser una jornada de descanso y disfrute en uno de los destinos turísticos más elegidos de la Región de Coquimbo, Chile, inclusive por muchos turistas mendocinos, se transformó de un momento para otro en una desesperante tragedia.
Tragedia y desesperación en un reconocido resort de Chile: disfrutaba del bufet y murió por atragantamiento
Un turista murió por atragantamiento en el concurrido lugar de Chile, generando conmoción entre los presentes por semejante tragedia
Un turista de 63 años falleció este miércoles por la tarde tras sufrir una grave descompensación mientras almorzaba en el restaurante del Resort Rosa Agustina, ubicado en el balneario de Guanaqueros.
El accidente ocurrió cerca de las 14:00 horas. Según los primeros reportes policiales y de los equipos de emergencia, el turista -de nacionalidad chilena- comenzó a presentar signos severos de asfixia en el comedor del recinto, presuntamente tras atragantarse con un trozo de carne.
Tragedia por un pedazo de carne en Chile
La tragedia generó conmoción inmediata entre los demás turistas y el personal del hotel, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios. A los pocos minutos, se desplegó un amplio operativo en el complejo que involucró al personal del Servicio de Urgencia de Tongoy, el SAMU, Bomberos y Carabineros.
A pesar de la rápida respuesta y de las intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas en el lugar, la obstrucción derivó en un paro cardiorrespiratorio y los profesionales de la salud debieron constatar su deceso en el mismo establecimiento.
El descargo de la familia por la tragedia
Aunque la hipótesis inicial de la tragedia que trascendió en los medios de Chile apuntaba exclusivamente a una asfixia por atragantamiento con un trozo de carne, el caso sumó nuevos antecedentes con el correr de las horas.
Familiares de la víctima del accidente aclararon posteriormente que el hombre arrastraba problemas de salud previos, los cuales habrían jugado un papel determinante en la repentina descompensación que sufrió en el restaurante.
Por el momento, personal especializado de Carabineros se encuentra a cargo de los peritajes de rigor para esclarecer las circunstancias exactas y la causa clínica que desencadenó el lamentable final de este turista en las costas de Chile.