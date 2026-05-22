Tragedia y desesperación en un reconocido resort de Chile: disfrutaba del bufet y murió por atragantamiento

tragedia-resort-rosa-agustina1 Foto: gentileza Rosa Agustina Resorts & Spa.

Tragedia por un pedazo de carne en Chile

La tragedia generó conmoción inmediata entre los demás turistas y el personal del hotel, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios. A los pocos minutos, se desplegó un amplio operativo en el complejo que involucró al personal del Servicio de Urgencia de Tongoy, el SAMU, Bomberos y Carabineros.

A pesar de la rápida respuesta y de las intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas en el lugar, la obstrucción derivó en un paro cardiorrespiratorio y los profesionales de la salud debieron constatar su deceso en el mismo establecimiento.

tragedia-resort-rosa-agustina2 Foto: gentileza Rosa Agustina Resorts & Spa.

El descargo de la familia por la tragedia

Aunque la hipótesis inicial de la tragedia que trascendió en los medios de Chile apuntaba exclusivamente a una asfixia por atragantamiento con un trozo de carne, el caso sumó nuevos antecedentes con el correr de las horas.

tragedia-resort-rosa-agustina3 Foto: gentileza Rosa Agustina Resorts & Spa.

Familiares de la víctima del accidente aclararon posteriormente que el hombre arrastraba problemas de salud previos, los cuales habrían jugado un papel determinante en la repentina descompensación que sufrió en el restaurante.

Por el momento, personal especializado de Carabineros se encuentra a cargo de los peritajes de rigor para esclarecer las circunstancias exactas y la causa clínica que desencadenó el lamentable final de este turista en las costas de Chile.